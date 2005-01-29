بزرگنمايي سهامداري ايران در يك معدن اورانيوم در آفريقا // وزارت خارجه آمريكا : موضوع نگران كننده و دردسر ساز است

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، اين بازي رسانه اي زماني آغاز شد كه مالك يك معدن در ناميبيا اعلام كرد كه ايران در يك معدن توليد اورانيوم در آن كشور سرمايه گذاري كرده است.



گراهام ديويدسون Graham Davidson مديركل عملياتهاي معدني در معدن "راسينگ اورانيوم ليميتد" Rossing Uranium Limited با ارسال نامه اي به رويترز گفت كه دولت ايران 15 درصد از سهام اين معدن را ازسال 1975 در اختيار دارد.



وي با بزرگنمايي اين سرمايه گذاري ، افزود كه نمايندگان دولت ايران بطور منظم در نشستهاي هيئت مديره راسينگ شركت مي كنند و اما اين معدن قراردادي با ايران براي فروش اكسيد اورانيوم مخلوط كه از آن به عنوان كيك زرد ياد مي شود ندارد.

ديويدسون در عين حال اذعان كرد : تمام معاملات مربوط به موادي هستند كه براي اهداف صلح آميز بكار برده مي شود و اين وضعيتي است كه بطور نزديك از سوي آژانس كنترل مي شود.



خبرگزاري رويترز هم با مخابره اين خبر اعلام داشت كه تهران تاكنون به اين سؤال كه آيا در گذشته اورانيومي از آنجا خريداري كرده است يا خير پاسخي نداده است.



همزمان با انتشار اين خبر ، يك مقام در وزارت خارجه آمريكا گفت كه درخواست خريد اورانيوم از شركتي كه بخشي از آن مربوط به ايران است براي كمپانيهاي برق آمريكائي غير قانوني نيست ؛ ليكن اين خبر يعني مالكيت ايران بر بخشي از آن نگران كننده است.



اين مقام كه خواست نامش فاش نشود گفت : تا زماني كه مساله مشخص نشده است و بدون شناخت مشخصات فروش اين كمپاني سخت است كه در اين خصوص ابراز نظر كرد اما به نظر مي رسد ما يك بار ديگر با موردي روبرو هستيم كه مي تواند اين مساله را قوت ببخشد كه ايران به توسعه تسليحات هسته اي خود اقدام مي كند و اين مساله درد سر ساز است.



به گزارس رويترز ، يكي از سخنگويان آژانس بين المللي انرژي اتمي از صحبت در اين خصوص خود داري كرد.