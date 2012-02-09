اتحاد بزرگترین عامل قدرت هر امت در مقابل ذلت است

حجت الاسلام حمید پورعیسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بدون شک عزت و سربلندی و تعالی هر امت در یگانگی و همبستگی آنهاست .

وی همچنین با بیان اینکه نیاز مسلمان به اتحاد و اتفاق از مبرم ترین نیازهاست، اظهارداشت: یکی از زیباترین و والاترین واژه ها، واژه وحدت و برادری است، برادری و وحدتی که پیامبر رحمت در استمرار رسالت دیگر انبیای عظام برای جوامع بشری به ارمغان آورد.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان گفت: اسلام به عنوان مکتب جامع و جاوید، همانگونه که عرصه دعوت خویش را به قوم و ملت خاصی محدود نکرده، اتحاد امت اسلامی را در صدر برنامه های سیاسی و اجتماعی خویش قرار داده و عقد اخوت دینی را میان فرزندان امت اسلام جاری کرده است.

وی افزود: وحدت اسلامی که قوی ترین عامل توانمندی و اقتدار امت اسلام است، از دیرباز دستخوش توطئه های دشمنان قرار گرفته است.

پورعیسی ادامه داد: استعمارگران خارجی و ایادی داخلی آنان که قوت خود را در ضعف جوامع اسلامی می جویند، برای غارت منابع و ثروتهای ملل اسلامی، سعی در فرو ریختن جو اعتماد و فضای برادری حاکم میان ملل اسلامی داشته اند.

وی گفت: ایجاد جبهه واحد مستضعفان در برابر استکبار و قدرتهای شیطانی، یکی از محورهای مورد تاکید امام خمینی (ره) است که جامعه اسلامی را برای نیل به تحقق وحدت اسلامی یاری می رساند.

مدرس دانشگاه گیلان یادآورشد: امام راحل با اعتقاد به پیوند عمیق میان وحدت اسلامی و شکل گیری جبهه مستضعفان، می فرماید: " مستضعفان جهان، چه آنهایی که زیر سلطه آمریکا و چه آنها که زیر سلطه سایر قدرتمندان هستند، اگر قیام نکنند، سلطه های شیطانی، رفع نخواهد شد و همه باید کوشش کنند که وحدت بین مستضعفان در هر مسلک و مذهبی که باشند، تحقق پیدا کند. "