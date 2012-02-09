انقلاب اسلامی ایران فرزند مساجد این مرز و بوم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم یعقوبی در اولین محفل تجلیل از مساجد انقلاب که چهارشنبه شب در مسجد حاج جلال کاشمر برگزار شد با بیان اینکه از صدر اسلام مساجد از اهمیت خاصی برخوردار بوده است گفت : پیامبر اکرم پس از هجرت به مدینه اولین پایه مدنیت خودرا با ساختن مسجد در مدینه آغاز کرد

حجه الاسلام یعقوبی با بیان اینکه موفقیت مساجد در نشر علم و توحید برکسی پوشیده نیست افزود: در زمان امامت امام صادق (ع) مسجد نبی دانشگاه آن زمان بود که در آن چهار هزار دانشجو از محضر آن امام کسب فیض می کردند.

وی در ادامه از اولین سخنرانی امام خمینی در مسجد اعظم قم برعلیه شاهنشاه یاد کرد و گفت: انقلاب ما که فرزند مسجد است باید ویژگی های پدر را درخود داشته باشد.

امام جمعه کاشمر اولین رکن مسجد را پاک بودن آن عنوان کرد و گفت: کسی که در انقلاب کار می کند باید دست و زبان و چشم او از هرگونه آلودگی مبرا باشد که هر فرد ناپاکی وارد انقلاب شود برای انقلاب مشکل درست می کند که از این نمونه ها ازابتدای انقلاب کم نبوده اند.

وی در ادامه با بیان اینکه مسجد محل افراد با تقواست گفت: انقلاب ما هم از اول برای خدا خروش کرد و باید این امر باقی بماند و این کشور به دست امام زمان تحویل داده شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب کسانی که به هوای پست و مقام و شهرت و جاه و مقام و ثروت قیام کردند در انقلاب ما جایی ندارند افزود: یکی از ارکان دیگر مسجد اتحاد و وحدت است که انقلاب ما از روی وحدت به پیروزی رسید.

امام جمعه کاشمر در ادامه افزود: انقلاب ما، انقلاب وحدت است و هرکس که خواسته باشد این وحدت را به هم بزند در این انقلاب جایی ندارد.

وی از نشانه های دیگر مسجد را برابری همه در صفوف نماز عنوان کرد و گفت: انقلاب ما نیز از برابری همه سخن گفته است که نشانه آن در انتخابات در کشور ما ظهور پیدامی کند که همه افراد از همه قشر در آن شرکت می کنند.

حجت السلام یعقوبی با بیان اینکه اگر درصحنه ها حضور همگانی نداشته باشیم دشمن برای ما نقشه های فراوان می کشد گفت: باید مواظب اشراف گری و سرمایه داری در کشور باشیم و از آن جلوگیری کنیم تا انقلاب به دست نا اهلان نیفتد.

در ادامه این مراسم سرپرست فرمانداری کاشمر با بیان اینکه این انقلاب برای دوامش شهدای فراوانی داده است گفت: اطلاعت از رهبری در همه دوران این انقلاب بر پیشرفت ما تأثیر فراوانی داشته است.

مهدی محمودی گفت: دشمن با نیرنگ های فرآوان درتلاش برای کمرنگ کردن حضور مردم درصحنه های مختلف است که مردم ایران هرسال نسبت به سال قبل به انقلاب و رهبرخود وفاداری بیشتری نشان داده اند.

وی بایبان اینکه یکی از این حضور میلیونی مردم راهیمایی 22 بهمن هرساله می باشد گفت : امسال با انتخابات مجلس مردم ایران یک برگ زرین دیگری به افتخارات این انقلاب اضافه خواهند کرد

محمودی موفقیت در برگزاری انتخابات مجلس نهم را حضور حداکثری و قانون مداری و عدم دخالت مسئولین در حمایت از کاندیداها عنوان کرد و گفت: تمام امکانات برای برگزاری یک انتخاب سالم و مورد اطمینان مردم مهیاست که نتیجه آن را مردم پس از انتخابات خواهند دید.

گفتنی است مسجد حاج جلال کاشمر محفل حضور علما و مردم برای شرکت در تظاهرات برعلیه شاه بوده است که مردم کاشمر نیز همگام با مردم ایران با دریافت پیام های امام خمینی در این شهر به قطار انقلاب می پیوستند.

در استان خراسان رضوی 7 مسجد به عنوان مساجد انقلاب انتخاب شدند که مسجد حاج جلال یکی از آن مساجد است.