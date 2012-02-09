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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

جام حذفی آلمان/

بایرن مونیخ، مونشن گلادباخ و "گروتر فورث" به نیمه نهایی رسیدند

بایرن مونیخ، مونشن گلادباخ و "گروتر فورث" به نیمه نهایی رسیدند

تیم‌های بایرن مونیخ، مونشن گلادباخ و تیم دسته دومی گروتر فورث با پیروزی مقابل حریفان خود به همراه دورتموند به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن مونیخ شب گذشته موفق شد به راحتی و با دو گل فرانک ریبری (30) و ماریو گومز (46) میزبانش اشتوتگارت را از پیش رو بردارد و صعود خود به مرحله نیمه نهایی مسابقات جام حذفی آلمان را قطعی کند.

در دیگر دیدار شب گذشته تیم دسته دومی گروتر فورث موفق شد با تک گل دقیقه 44 "اولیور اوشن" مهاجم کانادایی خود با نتیجه یک بر صفر از سد هوفنهایم 10 نفره بگذرد و به جمع چهار تیم پایانی رقابت‌ها راه یابد.

گلادباخ نیز که در ورزشگاه المپیک برلین به مصاف هرتا رفته بود در 90 دقیقه زمان معمول بازی نتوانست دروازه حریف خود را باز کند اما در دقیقه 101 "فیلیپ دایمز" دروازه هرتا را باز کرد. در دقیقه 120 بازی نیز "اسکار وندت"، مدافع گلادباخ تنها یک دقیقه بعد از ورودش به زمین در اولین تماس خود با توپ با یک ضربه سر دروازه هرتابرلین را برای دومین بار باز کرد و در صعود تیمش به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های آلمان تاثیرگذار شد.

سه شنبه شب نیز تیم دورتموند با پیروزی 4 بر صفر مقابل تیم فوتبال "هولشتاین کیل" صعود خود به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها را قطعی کرده بود.

کد مطلب 1529924

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