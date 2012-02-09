برگزیدگان مسابقه قرآنی "سفینه النجاه" تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه مراسم تجلیل از حافظان، قاریان و مفسران برتر شرکت کننده در مسابقه استانی قرآن کریم "سفینه النجاه" با دادن هدایایی به نفرات برتر به کار خود پایان داد.

این همایش یک روزه به مناسبت تجلیل از فعالان و مروجان قرآنی و با هدف ترویج و گسترش آیات روشن الهی در بین نسل جوان برگزار شد و در طی آن علاوه بر تجلیل فعالان این عرصه سایت اطلاع رسانی علوم قرآنی استان کردستان نیز رونمایی شد.

در این همایش از 50 نفر از فعالان برتر شهرستان های استان کردستان در زمینه های مختلف قرآنی، 30 نفر از افراد برتر حوزه حفظ، قرائت و تفسیر در استان کردستان و 13 نفر از فعالان برتر قرانی شهرستان سنندج تقدیر و تجلیل شد.

همچنین از 11 نفر از کارشناسان برتر قرآن، هشت نفر از فعالان برتر قرآن و هشت نفر از داوران مسابقات سفینه النجاه و همچنین چهار نفر مفسر طرح کرسی های تلاوت تقدیر شد.

در بخش دیگری از این مراسم از دو خانه قرآن و موسسه قرآن برتر شهرستان سنندج نیز تقدیر شد.

مسئول دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز با اشاره به اینکه حافظان قرآن نگه دارندگان آیات الهی هستند، افزود: تقدیر و تشویق افراد به روی آوری به حفظ قرآن و گسترش روحیه حفظ از اهداف برگزاری مسابقه سفینه النجاه بود که علاوه بر تقدیرهای صورت گرفته به افراد برتر به ویژه نفرات اول مدرک تخصصی حفاظ داده می شود.

