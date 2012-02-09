بیانیه مشترک امام جمعه بجنورد و استاندارخراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: مردم ما در صحنه های پیش رو نظیر راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند مجلس شورای اسلامی نشان خواهند داد که اراده الهی حق است و حکومت عالم از آن صالحان خواهد بود.

امام جمعه بجنورد و استاندارخراسان شمالی در این بیانیه، ضمن تبریک تقارن سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) بر حضور گسترده مردم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن تاکید کرده اند.

در این بیانیه آمده است: بیش از 33 سال تهدید ، تحریم ، اسلام هراسی و ایران ستیزی هیچ خللی در اراده الهی این مردم نجیب ایجاد نکرد و امروز به برکت خون های پاک شهیدان و پاکترین فرزندان این مرز و بوم ملت ما برای فتح قله های علمی جهان خیز برداشته و جوانان برومند ایران اسلامی هوشمندانه مسیر دشوار اما عزتمند خود را یافته اند.

در ادامه این بیانیه با اشاره به اینکه دشمن از درک عظمت این ملت و نگین نایاب این حلقه معنوی و الهی یعنی ولایت غافل مانده آمده است: در این مصاف ناجوانمردانه اتکاء ما به خداوند تبارک و تعالی و فرماندهی ما بر عهده سرداری از سرداران حضرت ولی عصر(عج) یعنی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای است.

دراین بیانیه همچنین آورده شده است: موج بیداری اسلامی و نسیم روح بخش انفاس قدسی حضرت امام خمینی(ره) و رهبری های خردمندانه ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به برکت خون پاک شهیدان طومار حاکمان ظالم را در هم خواهد پیچید و زمینه را برای حکومت جهانی حضرت ولی عصر(عج) فراهم خواهد کرد.

حضرت آیت الله مهمان نواز و ابوطالب شفقت در این بیانیه تاکید کرده اند: نابودی حکومت ظالمان در جهان نزدیک است و همانگونه که حضرت امام (ره) کمونیسم را به حاشیه راند، خلف صالحش مقام معظم رهبری نیز استخوانهای لیبرال دموکراسی غرب را به حول و قوه الهی در هم خواهد شکست.

