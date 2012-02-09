حضور دانشگاهیان در راهپیمایی 22 بهمن پرشورتر خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: در آستانه 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قرار گرفته ایم که صدای اسلام خواهی ملت های مسلمان در منطقه طنین افکن است و طاغوتهای مسلط بر کشور های اسلامی یکی پس از دیگری به خاک مذلّت فرو می افتند.

این بیانیه ادامه داده است: به برکت خون شهیدان و اندیشه های ناب امام شهدا، تفکر ناب انقلاب اسلامی در قالب بیداری اسلامی در بلاد اسلامی طنین انداز شده است.

در بیانیه اساتید دانشگاه آزاد آمل اضافه شده، در این شرایط حساس تاریخی، بیداری اسلامی در منطقه، سقوط چهار طاغوت در کشورهای اسلامی و آزاد شدن مردماین سرزمین‌های اسلامی از دست استبداد، تقارن 22 بهمن با میلاد سراسر نور پیامبر عظیم‌الشأن اسلام وهفته وحدت و قرار گرفتن در طلیعه برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اهمیت حضور پرشور، وحدت بخش و دشمن شکن ملت مسلمان ایران درراهپیمایی سی و سومین سال پیروزی انقلاب اسلامی می‌افزاید.

بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی با دعوت از آحاد جامعه و مردم همیشه در صحنه و هوشیار ایران اسلامی، برحضور پرصلابت دانشگاهیان فرهیخته اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاهها و مراکز آموزشی در راهپیمایی 22 بهمن و خلق حماسه ای دیگر بر تارک افتخارات میهن اسلامی تاکید کرده است.

در دهه فجر، اسلام تولدی دوباره یافت و این دهه در تاریخ ایران نقطه ای تعیین کننده وبی مانند بشمار می رود.

امسال سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجرانقلاب اسلامی مصادف است با میلاد با سعادت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) ومیلاد ششمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق (ع) و این مناسبت برشعف، سرور و معنویت این ایام می افزاید.

