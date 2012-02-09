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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

در مشهد/

مسابقات بین المللی شطرنج جام فردوسی و خیام برگزار می شود

مسابقات بین المللی شطرنج جام فردوسی و خیام برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی از برگزاری مسابقات بین المللی شطرنج جام فردوسی و خیام در مشهد خبر داد.

محمدرضا وجدانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام فردوسی که ویژه آقایان است با شرکت 150 شطرنج باز داخلی و 35 شطرنج باز خارجی از عصر جمعه، 21 بهمن ماه آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین همزمان با این مسابقات، پنجمین دوره مسابقات شطرنج دهه فجر ویژه بانوان تحت عنوان جام خیام برگزار می شود که در این بخش نیز حدود یکصد شطرنج باز داخلی شرکت می کنند و در کنار این، 10 ورزشکار از چهار کشور ارمنستان، روسیه، آذربایجان و اوکراین حضور دارند.

وجدانی در خصوص تعداد کشورهای شرکت کننده در جام فردوسی و بخش آقایان نیز گفت: آذربایجان، ازبکستان، روسیه، گرجستان، اوکراین، هند، ارمنستان، ترکمنستان، گرجستان، پاکستان کشورهای خارجی شرکت کننده در این رقابتها هستند.

رئیس هیئت شطرنج خراسان رضوی اظهار داشت: این رقابتها از عصر 21 بهمن ماه در محل سالن اجتماعات هتل پارس مشهد آغاز می شود و تا 31 بهمن ماه نیز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1529931

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