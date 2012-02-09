حسین آقا‌میری در حاشیه بازدید خود از مناطق حفاظت شده حیدری و رئیسی نیشابور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: طبق سرشماری‌های به‌ عمل‌ آمده در دو منطقه حفاظت‌شده این شهرستان وضعیت مطلوبی را شاهد هستیم و اکثر حیوانات حفاظت‌شده منطقه را آهو، قوچ و میش شامل می‌شوند.

وی با اشاره به نظارت‌های به عمل آمده بر فعالیت‌های صنعتی نیشابور، اظهار داشت: از ابتدای سال 176 مورد بازدید و 141 مورد رسیدگی به شکایات محیط زیستی در سطح استان انجام شده است.

وی گفت: 17 مورد از رسیدگی‌های به عمل آمده نسبت به شکایات مردم از واحدهای صنعتی منجر به اخطار و دو مورد موجب تعطیلی شده است.

وی بیان کرد: در سال جاری 290 مورد مجوز بهره‌برداری در حوزه‌های مختلف صنعتی در نیشابور صادر شده است.

منطقه حفاظت‌شده حیدریاز بهترین فضاهای حفاظت‌ شده کشور است

وی با بیان اینکه منطقه حفاظت‌شده حیدری یکی از بهترین فضاهای حفاظت ‌شده کشور است، گفت: در این منطقه نیز از ابتدای سال شش مورد برای شکارچیان ایرانی و پنج مورد برای شکارچیان خارجی پروانه صید صادر شده است که 70 درصد آنها موفق به شکار مجاز قوچ شده‌اند.

وی اضافه کرد: فعالیت‌های صنعتی نیشابور که باید طبق استانداردهای تعریف شده به مباحث زیست محیطی توجه داشته باشند از وضعیت خوبی برخوردار هستند.

سه مورد از صنایع سبز خراسان رضوی در نیشابور است

وی گفت: شش مورد صنایع سبز در استان خراسان رضوی معرفی شده‌اند که سه مورد آنها متعلق به نیشابور است و این واحدها در کاهش مصرف انرژی، سوخت و تصفیه فاضلاب خود فعالیت‌های موثری داشته‌اند.

این مقام مسئول در محیط زیست استان تصریح کرد: گازسوز کردن کوره‌های دستی آجرپزی یکی از فعالیت‌هایی است که در نیشابور آغاز و هم اکنون 80 درصد از 140 کوره موجود در این شهرستان گازسوز شده است که تا پایان سال 91 سوخت مصرفی تمام کوره‌های باقی مانده به این نوع سوخت تبدیل خواهد شد.

شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی به تصفیه‌خانه فاضلاب مجهز هستند

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی افزود: تمام شهرک‌های صنعتی استان که ظرفیتشان تکمیل شده است به تصفیه‌خانه فاضلاب مجهز هستند.

آقامیری گفت: دو هزار واحد صنعتی در خراسان رضوی نیازمند تصفیه خانه فاضلاب است که در یک هزار و 600 واحد تدابیر لازم برای دفع فاضلاب خود به شکل صحیح و تصفیه خانه‌ای به عمل آمده است.

وی تصریح کرد: 400 واحد صنعتی استان فاقد تصفیه خانه فاضلاب صنعتی هستند.

وی بیان کرد: پنج هزار و 375 واحد صنعتی در استان فعال است که دو هزار و 560 واحد آن گازسوز و دیگر واحدها نیز اگر در مسیر لوله‌کشی گاز قرار بگیرند به این سوخت مجهز می‌شوند.

وی اظهار امیدواری کرد: با گازسوز شدن واحدهای صنعتی در بخش سوخت سنگین مصرف مازوت و نفت گاز تعدیل شود.