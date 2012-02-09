اطلاع رسانی ناکافی مهمترین مشکل مقابله با داروهای خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، عطا رحمانی آبیدر شامگاه چهارشنبه در جلسه کمیته بیماریهای خاص استان کردستان اظهار داشت: بسیاری از بیماران استان با مصرف داروهای بی کیفیت خارجی دچار مشکلات جدی و غیرقابل درمان شده اند و انتظار می رود که با اطلاع رسانی مناسب زمینه برای جلوگیری از فروش و عرضه این داروها در استان فراهم شود.

وی به تبلیغات گسترده شبکه های ماهواره ای برای فروش داروهای بی کیفیت در سطح کشور به ویژه استان کردستان اشاره کرد و افزود: متاسفانه ورود این داروهای بی کیفیت مشکلات فراوانی را در عرصه های درمان برای بیماران به وجود آورده است و باید برای مقابله با آن به فکر راه چاره اساسی باشیم.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان با ابراز نگرانی از مشکلات بیماران خاص بیان کرد: دستگاه های دولتی با همکاری سازمان های مردم نهاد باید از تمام راهکارهای قانونی موجود برای حمایت از بیماران خاص در استان بهره برداری کنند و تدوین برنامه ای منسجم و مناسب در این عرصه یک نیاز جدی و ضروری است.

رحمانی آبیدر با اشاره به اینکه استانداری کردستان از تمام ظرفیت های موجود برای حمایت مالی و معنوی از بیماران خاص استفاده می کند، ادامه داد: در صورت ضعف در ارائه خدمات حمایتی توسط دستگاه های متولی در رابطه با بیماران خاص شاهد بروز معضلات بسیاری در عرصه های مختلف اجتماعی می شویم.

وی در پایان گفت: ارتقای سلامت افراد جامعه در کیفیت بخشی حوزه های اجتماعی موثر است و باید با فراهم کردن بسترهای مناسب این بیماران را در چتر حمایتی دولت یاری کنیم و از بروز حوادث ناگوار که به دلیل عدم حمایت از آنها به وجود می آید به جد جلوگیری شود.