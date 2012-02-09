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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۵۴

در دهه فجر/

هفت طرح عمرانی و خدماتی در دانشکده پزشکی نیشابور افتتاح شد

هفت طرح عمرانی و خدماتی در دانشکده پزشکی نیشابور افتتاح شد

نیشابور- خبرگزاری مهر: رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور از افتتاح هفت طرح عمرانی و خدماتی این دانشکده در دهه فجر خبر داد.

کاظم فرهمند در حاشیه مراسم بهره برداری از این طرح های عمرانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: این پروژه‌ها در راستای اهداف بخش سلامت و شامل ساختمان ستاد مرکزی این دانشکده و شش طرح عمرانی و خدماتی در بیمارستان حکیم هستند.

وی اظهار داشت: بخش تزریقات برادران و خواهران، بخش تریاژ و اتاق پزشک، بخش بستری آقایان، اورژانس اطفال و تفکیک نوزادان NICU ، واحد HIS و نمازخانه طرح‌های بهره ‌برداری شده در بیمارستان حکیم هستند.

گفتنی است: در این مراسم معاون وزیر و رئیس دفتر دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار نیشابور و سایر مدیران اجرایی شهرستان حضور داشتند.

کد مطلب 1529941

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