فرمایشات اخیر رهبری تیری بر قلب دشمنان انقلاب /لزوم حضور حداکثری در راهپیمایی 22 بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام سعیدی چهارشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم همواره با حضور در صحنه های گوناگون حمایت بی دریغ خود را از نظام و ولایت فقیه به تصویر کشیده اند.

سعیدی با حساس خواندن 22 بهمن و همچنین انتخابات مجلس گفت: دشمنان بدانند مردم بار دیگر با حضور پر شور خود جواب دندان شکنی به استکبار جهانی می دهند و نقشه های شوم آنها را به ورطه نابودی می کشانند.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: فرمایشات این بزرگوار همواره چراغ راه ملت ایران بوده است و دشمنان را ناامید و مایوس می کند.

سعیدی گفت: مردم ولایتمدار با حضور در راهپیمایی 22 بهمن بار دیگر پایداری و حمایت خود از ولایت فقیه، انقلاب اسلامی و نگهداری از ارزش‌های آن را به منصه ظهور می رسانند.

وی با اشاره به دلاوریها و فداکاری های ملت ایران برای سرنگونی ر‍ژیم ستمشاهی گفت: بیداری اسلامی صورت گرفته در جهان برگرفته از انقلاب اسلامی ایران است.

سعیدی استقلال را یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران دانست و ابراز داشت: مسلمان جهان، امروز با آشنایی به حق و حقوق خود دیگر نمی توانند زیر یوغ پرچم استکبار جهانی باشند.

این مسئول همچنین بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات مجلس تاکید کرد و افزود: دشمنان قصد دارند با ایجاد فشارها و تحریم ها حضور در انتخابات را کمرنگ کنند.

وی گفت: ملت ایران با هوشیاری و شناخت دسیسه های دشمنان فریب نیرنگ های آنها را نمی خورند و با شرکت در انتخابات سرنوشت خود را رقم می زنند.

این مسئول شرکت مردم در انتخابات را نشانه مردمی بودن نظام دانست و افزود: حضور در انتخابات وظیفه شرعی است و هم کسانی که به لحاظ قانونی حق شرکت در انتخابات را دارند باید از این فرصت استفاده کرده و آینده خود را تعیین کنند.

وی همچنین بر لزوم رعایت اخلاق انتخاباتی تاکید کرد و افزود: کاندیداها به تخریب یکدیگر نپردازند و در فضایی دوستانه و سالم با یکدیگر رقابت کنند.