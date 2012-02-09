راه اندازی تعاونی های گردشگری در روستاهای منطقه آزاد ارس

به گزارش خبرنگار مهر ، عادل نجف زاده صبح پنج شنبه با اعلام این خبر افزود: از فروردین ماه سال آتی تورهای یک روزه روستاگردی، ساماندهی خانه های استیجاری روستاها، شناسایی جاذبه ها و نیز معرفی و شناسایی رشته های صنایع دستی در روستاها صورت خواهد گرفت و انتظار می رود با فعال شدن تعاونی های گردشگری روستایی از این جاذبه ها حداکثر بهره برداری صورت گیرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس با اشاره به روستاهای هدف گردشگری منطقه عنوان کرد: روستاهای مستقر در محور گردشگری منطقه آزاد ارس به لحاظ برخورداری از جاذبه های طبیعی و سابقه تاریخی کهن، پذیرای گردشگران مختلفی از داخل و خارج کشور بوده و نقش مهمی در پذیرایی و اسکان گردشگران ایفاء می کنند.

نجف زاده بیان داشت: ایجاد و اداره کمپ های اقامتی و تفریحی در روستاها، بهبود وضعیت اقامتگاه های روستایی، طراحی و ایجاد بازارچه های صنایع دستی و تولیدات روستائیان، ساماندهی راهنمایان گردشگری در روستاها، تهیه بسته های سرمایه گذاری برای گردشگاههای روستایی از جمله برنامه های متصور برای توسعه گردشگری روستایی و ایجاد تعاونی ها گردشگری در منطقه آزاد ارس است.

