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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

نجف زاده خبر داد:

راه اندازی تعاونی های گردشگری در روستاهای منطقه آزاد ارس

راه اندازی تعاونی های گردشگری در روستاهای منطقه آزاد ارس

جلفا - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: بهزودی در کلیه روستاهای هدف گردشگری منطقه تعاونی های گردشگری روستایی راه اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، عادل نجف زاده صبح پنج شنبه با اعلام این خبر افزود: از فروردین ماه سال آتی تورهای یک روزه روستاگردی، ساماندهی خانه های استیجاری روستاها، شناسایی جاذبه ها و نیز معرفی و شناسایی رشته های صنایع دستی در روستاها صورت خواهد گرفت و انتظار می رود با فعال شدن تعاونی های گردشگری روستایی از این جاذبه ها حداکثر بهره برداری صورت گیرد.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری منطقه آزاد ارس با اشاره به روستاهای هدف گردشگری منطقه عنوان کرد: روستاهای مستقر در محور گردشگری منطقه آزاد ارس به لحاظ برخورداری از جاذبه های طبیعی و سابقه تاریخی کهن، پذیرای گردشگران مختلفی از داخل و خارج کشور بوده و نقش مهمی در پذیرایی و اسکان گردشگران ایفاء می کنند.

نجف زاده بیان داشت: ایجاد و اداره کمپ های اقامتی و تفریحی در روستاها، بهبود وضعیت اقامتگاه های روستایی، طراحی و ایجاد بازارچه های صنایع دستی و تولیدات روستائیان، ساماندهی راهنمایان گردشگری در روستاها، تهیه بسته های سرمایه گذاری برای گردشگاههای روستایی از جمله برنامه های متصور برای توسعه گردشگری روستایی و ایجاد تعاونی ها گردشگری در منطقه آزاد ارس است.

کد مطلب 1529952

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