رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری معلولان : عملکرد صلحی پور"درخشان"بود

"جان آموس" در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری مهر در مالزی عملکرد این وزنه بردار 23 ساله کشورمان را "درخشان" توصیف کرد و برای او آرزوی رکوردشکنی در مسابقات بزرگسالان را نمود.

رکوردشکنی مجدد صلحی پور در این مسابقات و افزایش رکورد جوانان آسیا و جهان از 206 کیلوگرم به 220 کیلوگرم در وزن 90 کیلوگرم تحسین حاضرین در سالن و رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری معلولان را برانگیخت.

آموس هم چنین از حضور کم شمار وزنه برداران ایرانی در این دوره از مسابقات اظهار تعجب کرد.

مسابقات وزنه برداری معلولان مالزی که یکی از رقابت های تعیین کننده شرکت کنندگان این رشته در المپیک 2012 لندن است روز یکشنبه با حضور وزیر ورزش و جوانان مالزی در کوالالامپور آغاز شد امروز پنجشنبه با حضور شهردار کوالالامپور خاتمه یافت.

تیم ملی معلولان کشورمان موفق شد با حضور 3 ورزشکار 3 مدال طلا در وزن های 52 ، 90 و 100 کیلوگرم توسط سید یوسف یوسفی ، حامد صلحی پور و علی صادق زاده را در مسابقات وزنه برداری مالزی کسب نماید .