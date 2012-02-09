جشنواره غذاهای سنتی در علی آبادکتول برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره صبح پنجشنبه درمدرسه شیخ مفید روستای بلوک غلام علی آبادکتول برگزار شد.

در این جشنواره بیش از 35 نوع غذای محلی و سنتی ارائه شد که آش کشک، سیب ته چین، نان خاکی محلی، آش رشته از جمله آن بود.

در پایان این جشنواره، خانمها ربابه نظری، مدینه قنبری، آمنه ابری، زینب اصلانی و بی بی شاه حسینی برتر شدند.

نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزی

به مناسبت دهه فجر دست ساخته های دانش آموزان شهرستان علی آبادکتول به نمایش درآمد.

در این نمایشگاه بیش از یکصد اثر هنری که از مواد زاید و دور ریختنی درست شده بود، به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه به مدت یک هفته در نمازخانه مجتمع آموزشی سما علی آبادکتول دایر شد.

مانور پدافند غیرعامل دانش آموزی

مانور پدافند غیرعامل دانش آموزی در دبیرستان پروین اعتصامی علی آبادکتول برگزار شد.

ساور رئیس آتش نشانی علی آبادکتول صبح پنجشنبه در حاشیه این مانور گفت: اجرای این مانور برای آمادگی بیشتر دانش آموزان برای مقابله با موانع است.

وی افزود: در این مانور دانش آموزان دختر دبیرستانی و گروههای آتش نشانی و هلال احمر به اجرای آخرین مراحل امداد و نجات پرداختند.