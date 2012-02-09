جابجایی مسافران هوایی استان در دولت نهم و دهم 91 درصد افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر ، محمد اشرفنیا در نشست مشترک با مسئولان فرودگاه بینالمللی تبریز و شرکت هواپیمایی آتا، با اشاره به پیشرفتهای چشمگیر بخش حمل و نقل هوایی استان در چند سال اخیر عنوان کرد: حمل و نقل هوایی یک وسیله مطمئن برای رفت و آمد مردم، سرمایهگذاران و گردشگران بوده و شاخصهای این بخش نشاندهنده سطح توسعه در بخشهای مختلف یک منطقه است.
وی با بیان این که مردم به مسافرتهای هوایی امیدوار شدهاند افزود: با وجود تحریمهای گسترده در بخش حمل و نقل هوایی، انصافا کارهای بسیار خوبی در این بخش صورت گرفته و به عنوان نمونه سالن فعلی فرودگاه تبریز در 14 ماه احداث شد که در انجام چنین کاری در گذشته سابقه نداشته است.
اشرفنیا با تاکید بر پشتکار و جدیت دستاندرکاران صنعت حمل و نقل هوایی تصریح کرد: پیشرفتهای بخش حمل و نقل هوایی به یکباره اتفاق نیفتاده و باید با ارتقای امکانات پروازی و ارائه خدمات بهتر به مردم، آذربایجان شرقی را به عنوان بیس پروازی در منطقه مطرح کنیم.
وی همچنین با اشاره به پروژههای در دست اقدام بخش حمل و نقل استان، از افتتاح دو خط راهآهن میانه – تبریز در سال 91 و آغاز مطالعات اتصال جادهای و ریلی تبریز به بازرگان خبر داد.
تحریم در روند پیشرفت کشور بی تاثیر بوده است
معاون عمرانی استاندار در ادامه با بیان این که تحریم، موضوع جدیدی برای جمهوری اسلامی نیست اظهار داشت: تحریمهای بینالمللی گرچه هزینههای ما را افزایش داده اما در روند پیشرفت کشور تاثیرگذار نبوده است.
وی بیان کرد: حرکت رو به توسعه کشور در بخشهای مختلف همچنان ادامه دارد و تنها در استان آذربایجان شرقی در شش سال گذشته، 13 هزار و 316 پروژه عمرانی با اعتبار بیش از 70 هزار میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است.
اشرفنیا ابراز کرد: این پیشرفتها نشان میدهد که جوانان کشور ما حرفهای زیادی برای گفتن دارند و شهادت چهار دانشمند هستهای نیز نشان میدهد که دشمنان تا چه اندازه از توانایی جوانان ما وحشت دارند.
وی با بیان این که انقلاب اسلامی ایران نقطه عطف تاریخ سیاسی جهان بود گفت: تجربه فروپاشی شوروی سابق اکنون در کشورهای غربی در حال تکرار است و تاثیرات انقلاب اسلامی در تحولات بینالمللی مشاهده میشود.
در این نشست که به مناسبت دومین سالگرد تاسیس شرکت هواپیمایی آتا ترتیب یافته بود از مسئولان حوزه حمل و نقل هوایی استان و مدیران نمونه شرکتهای مسافرتی هواپیمایی استان تجلیل شد.
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