اخبار کوتاه از استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، 11 طرح اجرا شده آبیاری بارانی در شهرستان دهلران همزمان با دهه مبارک فجر با حضور استاندار ایلام افتتاح شد .

این پروژه ها در اراضی به وسعت 347 هکتار و با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال و اشتغال زایی 22 نفر انجام گرفته است .

استاندار ایلام همزمان با دهه مبارک فجر از شهرستان دهلران بازدید کرد و ضمن دیدار با مردم شهرستان، چند طرح را در این شهرستان افتتاح کرد .

مدیریت بازار نقش اساسی در کنترل قیمت دارد

معاون برنامه ریزی استانداری ایلام گفت: مدیریت بازار نقش اساسی در کنترل قیمت ها و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت خواهد بود .

حشمت الله عسگری در نشست ستاد تنظیم بازار اظهارداشت: میوه و تره بار در سبد کالایی خانوار نقش اساسی دارد و با توجه به اینکه در آستانه سال نو قرار داریم و فاز دوم قانون هدفمند کردن نیز در دستور کار قرار دارد، همکاری گسترده در بازار نیاز است .

وی با انتقاد از عملکرد شهرداری ایلام در خصوص به مزایده گذاشتن معابر عمومی برای ایجاد غرفه های موقت میوه و تره بار به نرخ بسیار بالا، تصریح کرد: اختلاف قیمت در غرفه های موقت و دایمی باید مشهود باشد و شهروندان بتوانند با قیمت پایین تر از بازار میوه مورد نیاز خود را خریداری کنند .

عسگری در خصوص صادرات گندم استان به دیگر استانهای کشور گفت: گندم تولیدی استان باید به مصرف مردم همین استان برسد زیرا اکنون به بهانه اینکه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است به دیگر استانهای برخوردار کشور حمل می شود .

وی اظهار داشت: باید میزان گندم موجود در انبارهای استان تا چند ماه آینده که گندم جدید تولید و پس از دو ماه قابل استفاده برای تولید آرد می شود، حفظ شود تا شهروندان ایلامی با مشکل مواجه نشوند .

بهره برداری از طرحهای شهرستان دره شهر

در دهه مبارک فجر یک طرح در شهرستان دره شهر با حضور استاندار به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی یک طرح نیز آغاز شد .

فرماندار دره شهر گفت: این طرح ها شامل گاز رسانی به دهستان عباس آباد و روستاهای فاضل آباد و وحدت آباد و همچنین آغاز عملیات اجرایی واریانت چشمه شیرین بطول 5 کیلومتر است .

کوثری افزود: با اجرای طرح گاز رسانی به این مناطق یک هزار خانوار روستایی با جمعیت چهار هزار نفر از نعمت گاز بهره مند شدند .

به گفته فرماندار دره شهر در دهه مبارک فجر 32 طرح عمرانی ، خدماتی و کشاورزی در شهرستان دره شهر به بهره برداری می رسد و عملیات اجرایی سه طرح نیز آغاز می شود .

خبر دیگر از این شهرستان اینکه مراسم جشن انقلاب با حضور استاندار ایلام در دهستان عباس آباد برگزار شد .

استاندار ایلام همچنین با خانواده 3 شهید دوران دفاع مقدس دیدار و گفتگو کرد .

بازدید از نمایشگاه عکس و نقاشی و هنرهای دستی دانش آموزان از جمله برنامه های استاندار در شهرستان دره شهر بود .

بهره برداری از دو طرح عمرانی در آبدانان

به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر دو طرح عمرانی با حضور استاندار ایلام در آبدانان به بهره برداری رسید .

فرماندار آبدانان در مراسم بهره برداری از این طرح ها گفت: برای اجرای این دو طرح شامل راه ارتباطی انجیره به میمه به طول 8 کیلومتر و کارخانه تولید آسفالت 85 میلیارد ریال هزینه شده است .

نصرتی افزود: با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال 15 نفر در این شهرستان فراهم شده است .

استاندار ایلام در جشن انقلاب روستاهای وچکاب جودکی و وچکاب علیا و سفلی شرکت کرد .

اعلایی در این مراسم گفت: مدیران موظفند خدمات مفید و صادقانه ای به مردم ارائه دهند .

استاندار ایلام همچنین با یک خانواده شهید و یک خانواده محروم آبدانان دیدار و گفتگو کرد و در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت .

کارگاه آموزش قالی بافی در ملکشاهی

در این کارگاه اموزشی حدود 50 نفر به مدت دو ماه آموزش های لازم در زمینه بافت فرش را فرا می گیرند .

مدیر شرکت سهامی فرش استان گفت: در 9 ماهه امسال بیش از 700 متر فرش دستباف در این شهرستان تولید شده است .

ناصریافزود : فرش های تولید شده به کشورهای بازار هدف از جمله آلمان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است .

در شهرستان ملکشاهی 1450 نفر بافنده فرش فعالیت می کنند .

نظام مقدس جمهوری اسلامی نماد و الگوی جهانیان شده است

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام اظهار داشت : نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری نماد و الگوی جهانیان شده است .

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در همایش خلق عظیم بیان کرد: این همایش در راستای تجدید میثاق با ولایت، ایجاد روحیه وحدت، همدلی و مهربانی در بین آحاد مردم، حسن خلق در انتخابات، حضور حداکثری و مایوس کردن دشمنان نظام تشکیل شده است .

معاون استاندار ایلام با اشاره فتنه سال 88 خاطر نشان کرد: حجم گسترده این توطئه داخلی و خارجی در این واقعه به حدی بود که می توانست مقتدرترین حکومت ها را سرنگون کند که با فرامین رهبر معظم انقلاب و حمایت های مردم وفادار به آرمان های نظام اسلامی ناکام ماند .

رحمانی همچنین به بیانات مقام معظم رهبری در مورد توسعه کشور در بخش های جنبش نرم افزاری، تولید علم و مهندسی فرهنگی اشاره کرد و یادآور شد: با روی کار آمدن دولت عدالت محور بسیاری از منویات رهبری در این خصوص محقق شده است .

معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام وجود امنیت پایدار در استان را با توجه به دارا بودن 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، از نقاط مثبت و قابل توجه در این استان مرزی عنوان کرد .

رحمانی به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: نظام اسلامی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با برگزاری انتخابات های متعدد در عین سلامت و رعایت اصل امانت داری، به نمونه واقعی و کم نظیر یک حکومت مردم سالار در عرصه بین الملل تبدیل شده است .

معاون استاندار ایلام نقش رسانه ها، افراد صاحبنظر، بزرگان طوایف و قبایل را در ایجاد روحیه حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای مورد تاکید قرار داد .

دهه فجر بهترین فرصت برای بازخوانی نقش شهدا است

استاندار ایلام با تأکید بر نقش شهدا در پیروزی انقلب اسلامی اظهار داشت: دهه فجر بهترین فرصت برای بازخوانی نقش شهدا است .

مجتبی اعلایی در دیدار با دو خانواده شهیدان مجتبی مولوی و سید صادق حسینی و جانباز سرافراز اسلام حمید فتحی زاده افزود: دهه فجر دهه بازخوانی آرمان ها ایثارگری ها و پایمردی ها است که باید هر ساله با این نیت آن را مرور کنیم .

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی حاصل مجاهدت ها و رشادت های رزمندگان و شهداست .

استاندار ایلام تصریح کرد: انقلاب اسلامی به پشتوانه مردم و ایثارگری شهدا به پیروزی رسید و این انقلاب که با خون شهدا آبیاری شده است، هیچ گزندی نخواهد دید و هر روز با اقتدار به مسیر الهی خود ادامه می دهد .

وی بر ادامه راه شهدا تاکید کرد و گفت: ادامه راه شهدا برای عزت انقلاب مهمترین وظیفه ماست .

استاندار ایلام همزمان با دهه مبارک فجر و در بازدید از شهرستان دهلران با دو خانواده شهیدان مجتبی مولوی و سید صادق حسینی و جانباز حمید فتحی دیدار کرد .

برگزاری نشست برنامه ریزی و هماهنگی راهپیمایی بوم اله 22 بهمن

نشست برنامه ریزی و هماهنگی راهپیمایی یوم اله 22 بهمن در فرمانداری ایلام برگزار شد .

ارجمندی فرماندار ایلام در این نشست به حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرد و گفت: حضور با بصیرت اقشار مختلف مردم در راهپیمایی این روز نماد وفاداری به ارزش های انقلاب و شهدا است .

نوری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان نیز یوم اله 22 بهمن را روز تجلی اتحاد و انسجام ملت ایران دانست و گفت: راهپیمایی یوم اله 22 بهمن ساعت 9:30 صبح از میدان 22 بهمن به سمت میدان کشوری برگزار می شود .

در ادامه اعضا در خصوص برگزاری با شکوه ویژه برنامه های این روز بحث و تبادل نظر کردند .

عملیاتی کردن طرح واگذاری اراضی به کارجویان جهادی باشد

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام بر جهادی بودن عملیات طرح واگذاری اراضی به کارجویان تأکید کرد .

حشمت الله عسگری در نشست کارگروه توسعه بخش کشاورزی گفت : باید در خصوص اجرای این طرح تنگ نظری به خرج ندهیم وسعی کنیم با برنامه ریزی دقیق و بررسی همه جوانب از نظر تامین آب، استعداد سنجی اراضی، نوع محصول باغی یا زراعی و طرح توجیهی در خصوص واگذاری این اراضی عمل کنیم .

وی عنوان کرد: قرار نیست که همه موضوع اشتغال تنها در بخش کشاورزی برطرف شود، زیرا بخش کشاورزی تنها یکی از مولفه های ایجاد اشتغال و ظرفیتهای استان است و ایلام دارای قابلیت های زیادی در بخشهای دیگر در زمینه اشتغال است .

عسکری اظهار داشت: در این طرح قرار است بخشی از زمینهایی که قابلیت تولید دارند به تعدادی از جامعه بیکاران استان که دارای توان و تخصص هستند ، واگذار شود .

وی خواستار فعال شدن عوامل اجرایی در شهرستان ها شد و گفت: علی رغم نکات مثبت این طرح ، مشکلاتی نیز در این راستا وجود دارد که باید جمع بندی و اصلاح شود تا بتوان شاهد موفقیت در واگذاری اراضی به افراد بیکار در قالب تعاونی باشیم .

افتتاح سفره خانه سنتی شهر ایلام

همزمان با ایام دهه مبارک فجر اولین سفره خانه سنتی شهر ایلام با مسئولین محلی افتتاح شد .



این مراسم با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام ، مدیرکل امور اجتماعی استانداری ، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان برگزار شد .



سفره خانه سنتی هزاردستان شهر ایلام اولین واحد خصوصی در این بخش در شهر ایلام است .

غار انفجاری ایوان گردشگران ماجراجو را فرا می‌خواند

غار شگفت‌انگیز و منحصر به فرد انفجاری واقع در شهرستان ایوان فرصتی برای سفر گردشگران ماجراجو در نوروز 91 است .



سرپرست اداره‌ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: این غار در بالادست روستای کله‌جوب شهرستان ایوان در میان سفره‌های سخت دیواره غربی کوهستان بانکول قرار دارد .



علی قاسم‌پور با بیان این که ورودی غار تا عمق 1.5 متری تنوری شکل و صعب‌العبور بوده و گذر از آن به صورت سینه‌خیز امکان پذیر است، افزود: پس از گذشت از این قسمت تالاری بزرگ وجود دارد که به دو شاخه تقسیم می‌شود .



وی تصریح کرد: یکی از تالارها به صورت دالان با 5 متر ارتفاع، 10 متر عرض و 40 متر عمق است و از اشکال سنگی آهکی با استالاگمیت یا جنگنده‌های مخروطی پوشیده شده است .



این مسئول ادامه داد: لایه‌های سنگی آهکی سقف غار به علت رطوبت و دمای داخل غار از سقف جدا می‌شود و به همین دلیل به‌ آن غار انفجاری لقب دادند .



سرپرست اداره ‌کل میراث‌ فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام تصریح کرد: احتمال دارد در عمق زیرین این غار منابع غنی آب به صورت حوضچه‌ها و انبارهای بزرگ ذخیره شده باشد .

راه‌اندازی موزه باستان‌شناسی در ایلام