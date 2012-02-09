اخبار کوتاه از استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، 11 طرح اجرا شده آبیاری بارانی در شهرستان دهلران همزمان با دهه مبارک فجر با حضور استاندار ایلام افتتاح شد.
این پروژه ها در اراضی به وسعت 347 هکتار و با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال و اشتغال زایی 22 نفر انجام گرفته است.
استاندار ایلام همزمان با دهه مبارک فجر از شهرستان دهلران بازدید کرد و ضمن دیدار با مردم شهرستان، چند طرح را در این شهرستان افتتاح کرد.
مدیریت بازار نقش اساسی در کنترل قیمت دارد
معاون برنامه ریزی استانداری ایلام گفت: مدیریت بازار نقش اساسی در کنترل قیمت ها و جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت خواهد بود.
حشمت الله عسگری در نشست ستاد تنظیم بازار اظهارداشت: میوه و تره بار در سبد کالایی خانوار نقش اساسی دارد و با توجه به اینکه در آستانه سال نو قرار داریم و فاز دوم قانون هدفمند کردن نیز در دستور کار قرار دارد، همکاری گسترده در بازار نیاز است.
وی با انتقاد از عملکرد شهرداری ایلام در خصوص به مزایده گذاشتن معابر عمومی برای ایجاد غرفه های موقت میوه و تره بار به نرخ بسیار بالا، تصریح کرد: اختلاف قیمت در غرفه های موقت و دایمی باید مشهود باشد و شهروندان بتوانند با قیمت پایین تر از بازار میوه مورد نیاز خود را خریداری کنند.
عسگری در خصوص صادرات گندم استان به دیگر استانهای کشور گفت: گندم تولیدی استان باید به مصرف مردم همین استان برسد زیرا اکنون به بهانه اینکه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است به دیگر استانهای برخوردار کشور حمل می شود.
وی اظهار داشت: باید میزان گندم موجود در انبارهای استان تا چند ماه آینده که گندم جدید تولید و پس از دو ماه قابل استفاده برای تولید آرد می شود، حفظ شود تا شهروندان ایلامی با مشکل مواجه نشوند.
بهره برداری از طرحهای شهرستان دره شهر
در دهه مبارک فجر یک طرح در شهرستان دره شهر با حضور استاندار به بهره برداری رسید و عملیات اجرایی یک طرح نیز آغاز شد.
فرماندار دره شهر گفت: این طرح ها شامل گاز رسانی به دهستان عباس آباد و روستاهای فاضل آباد و وحدت آباد و همچنین آغاز عملیات اجرایی واریانت چشمه شیرین بطول 5 کیلومتر است.
کوثری افزود: با اجرای طرح گاز رسانی به این مناطق یک هزار خانوار روستایی با جمعیت چهار هزار نفر از نعمت گاز بهره مند شدند.
به گفته فرماندار دره شهر در دهه مبارک فجر 32 طرح عمرانی ، خدماتی و کشاورزی در شهرستان دره شهر به بهره برداری می رسد و عملیات اجرایی سه طرح نیز آغاز می شود.
خبر دیگر از این شهرستان اینکه مراسم جشن انقلاب با حضور استاندار ایلام در دهستان عباس آباد برگزار شد.
استاندار ایلام همچنین با خانواده 3 شهید دوران دفاع مقدس دیدار و گفتگو کرد.
بازدید از نمایشگاه عکس و نقاشی و هنرهای دستی دانش آموزان از جمله برنامه های استاندار در شهرستان دره شهر بود.
بهره برداری از دو طرح عمرانی در آبدانان
به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر دو طرح عمرانی با حضور استاندار ایلام در آبدانان به بهره برداری رسید.
فرماندار آبدانان در مراسم بهره برداری از این طرح ها گفت: برای اجرای این دو طرح شامل راه ارتباطی انجیره به میمه به طول 8 کیلومتر و کارخانه تولید آسفالت 85 میلیارد ریال هزینه شده است.
نصرتی افزود: با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال 15 نفر در این شهرستان فراهم شده است.
استاندار ایلام در جشن انقلاب روستاهای وچکاب جودکی و وچکاب علیا و سفلی شرکت کرد.
اعلایی در این مراسم گفت: مدیران موظفند خدمات مفید و صادقانه ای به مردم ارائه دهند.
استاندار ایلام همچنین با یک خانواده شهید و یک خانواده محروم آبدانان دیدار و گفتگو کرد و در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.
کارگاه آموزش قالی بافی در ملکشاهی
در این کارگاه اموزشی حدود 50 نفر به مدت دو ماه آموزش های لازم در زمینه بافت فرش را فرا می گیرند.
مدیر شرکت سهامی فرش استان گفت: در 9 ماهه امسال بیش از 700 متر فرش دستباف در این شهرستان تولید شده است.
ناصریافزود : فرش های تولید شده به کشورهای بازار هدف از جمله آلمان و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر شده است.
در شهرستان ملکشاهی 1450 نفر بافنده فرش فعالیت می کنند.
نظام مقدس جمهوری اسلامی نماد و الگوی جهانیان شده است
معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام اظهار داشت : نظام مقدس جمهوری اسلامی به برکت رهنمودهای رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری نماد و الگوی جهانیان شده است.
حجت الاسلام صحبت الله رحمانی در همایش خلق عظیم بیان کرد: این همایش در راستای تجدید میثاق با ولایت، ایجاد روحیه وحدت، همدلی و مهربانی در بین آحاد مردم، حسن خلق در انتخابات، حضور حداکثری و مایوس کردن دشمنان نظام تشکیل شده است.
معاون استاندار ایلام با اشاره فتنه سال 88 خاطر نشان کرد: حجم گسترده این توطئه داخلی و خارجی در این واقعه به حدی بود که می توانست مقتدرترین حکومت ها را سرنگون کند که با فرامین رهبر معظم انقلاب و حمایت های مردم وفادار به آرمان های نظام اسلامی ناکام ماند.
رحمانی همچنین به بیانات مقام معظم رهبری در مورد توسعه کشور در بخش های جنبش نرم افزاری، تولید علم و مهندسی فرهنگی اشاره کرد و یادآور شد: با روی کار آمدن دولت عدالت محور بسیاری از منویات رهبری در این خصوص محقق شده است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام وجود امنیت پایدار در استان را با توجه به دارا بودن 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، از نقاط مثبت و قابل توجه در این استان مرزی عنوان کرد.
رحمانی به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: نظام اسلامی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با برگزاری انتخابات های متعدد در عین سلامت و رعایت اصل امانت داری، به نمونه واقعی و کم نظیر یک حکومت مردم سالار در عرصه بین الملل تبدیل شده است.
معاون استاندار ایلام نقش رسانه ها، افراد صاحبنظر، بزرگان طوایف و قبایل را در ایجاد روحیه حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای مورد تاکید قرار داد.
دهه فجر بهترین فرصت برای بازخوانی نقش شهدا است
استاندار ایلام با تأکید بر نقش شهدا در پیروزی انقلب اسلامی اظهار داشت: دهه فجر بهترین فرصت برای بازخوانی نقش شهدا است.
مجتبی اعلایی در دیدار با دو خانواده شهیدان مجتبی مولوی و سید صادق حسینی و جانباز سرافراز اسلام حمید فتحی زاده افزود: دهه فجر دهه بازخوانی آرمان ها ایثارگری ها و پایمردی ها است که باید هر ساله با این نیت آن را مرور کنیم.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی حاصل مجاهدت ها و رشادت های رزمندگان و شهداست.
استاندار ایلام تصریح کرد: انقلاب اسلامی به پشتوانه مردم و ایثارگری شهدا به پیروزی رسید و این انقلاب که با خون شهدا آبیاری شده است، هیچ گزندی نخواهد دید و هر روز با اقتدار به مسیر الهی خود ادامه می دهد.
وی بر ادامه راه شهدا تاکید کرد و گفت: ادامه راه شهدا برای عزت انقلاب مهمترین وظیفه ماست.
استاندار ایلام همزمان با دهه مبارک فجر و در بازدید از شهرستان دهلران با دو خانواده شهیدان مجتبی مولوی و سید صادق حسینی و جانباز حمید فتحی دیدار کرد.
برگزاری نشست برنامه ریزی و هماهنگی راهپیمایی بوم اله 22 بهمن
نشست برنامه ریزی و هماهنگی راهپیمایی یوم اله 22 بهمن در فرمانداری ایلام برگزار شد.
ارجمندی فرماندار ایلام در این نشست به حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرد و گفت: حضور با بصیرت اقشار مختلف مردم در راهپیمایی این روز نماد وفاداری به ارزش های انقلاب و شهدا است.
نوری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان نیز یوم اله 22 بهمن را روز تجلی اتحاد و انسجام ملت ایران دانست و گفت: راهپیمایی یوم اله 22 بهمن ساعت 9:30 صبح از میدان 22 بهمن به سمت میدان کشوری برگزار می شود.
در ادامه اعضا در خصوص برگزاری با شکوه ویژه برنامه های این روز بحث و تبادل نظر کردند.
عملیاتی کردن طرح واگذاری اراضی به کارجویان جهادی باشد
معاون برنامه ریزی استاندار ایلام بر جهادی بودن عملیات طرح واگذاری اراضی به کارجویان تأکید کرد.
حشمت الله عسگری در نشست کارگروه توسعه بخش کشاورزی گفت : باید در خصوص اجرای این طرح تنگ نظری به خرج ندهیم وسعی کنیم با برنامه ریزی دقیق و بررسی همه جوانب از نظر تامین آب، استعداد سنجی اراضی، نوع محصول باغی یا زراعی و طرح توجیهی در خصوص واگذاری این اراضی عمل کنیم.
وی عنوان کرد: قرار نیست که همه موضوع اشتغال تنها در بخش کشاورزی برطرف شود، زیرا بخش کشاورزی تنها یکی از مولفه های ایجاد اشتغال و ظرفیتهای استان است و ایلام دارای قابلیت های زیادی در بخشهای دیگر در زمینه اشتغال است.
عسکری اظهار داشت: در این طرح قرار است بخشی از زمینهایی که قابلیت تولید دارند به تعدادی از جامعه بیکاران استان که دارای توان و تخصص هستند ، واگذار شود.
وی خواستار فعال شدن عوامل اجرایی در شهرستان ها شد و گفت: علی رغم نکات مثبت این طرح ، مشکلاتی نیز در این راستا وجود دارد که باید جمع بندی و اصلاح شود تا بتوان شاهد موفقیت در واگذاری اراضی به افراد بیکار در قالب تعاونی باشیم.
افتتاح سفره خانه سنتی شهر ایلام
همزمان با ایام دهه مبارک فجر اولین سفره خانه سنتی شهر ایلام با مسئولین محلی افتتاح شد.
این مراسم با حضور معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام ، مدیرکل امور اجتماعی استانداری ، سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان برگزار شد.
سفره خانه سنتی هزاردستان شهر ایلام اولین واحد خصوصی در این بخش در شهر ایلام است.
غار انفجاری ایوان گردشگران ماجراجو را فرا میخواند
غار شگفتانگیز و منحصر به فرد انفجاری واقع در شهرستان ایوان فرصتی برای سفر گردشگران ماجراجو در نوروز 91 است.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام اظهار داشت: این غار در بالادست روستای کلهجوب شهرستان ایوان در میان سفرههای سخت دیواره غربی کوهستان بانکول قرار دارد.
علی قاسمپور با بیان این که ورودی غار تا عمق 1.5 متری تنوری شکل و صعبالعبور بوده و گذر از آن به صورت سینهخیز امکان پذیر است، افزود: پس از گذشت از این قسمت تالاری بزرگ وجود دارد که به دو شاخه تقسیم میشود.
وی تصریح کرد: یکی از تالارها به صورت دالان با 5 متر ارتفاع، 10 متر عرض و 40 متر عمق است و از اشکال سنگی آهکی با استالاگمیت یا جنگندههای مخروطی پوشیده شده است.
این مسئول ادامه داد: لایههای سنگی آهکی سقف غار به علت رطوبت و دمای داخل غار از سقف جدا میشود و به همین دلیل به آن غار انفجاری لقب دادند.
سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام تصریح کرد: احتمال دارد در عمق زیرین این غار منابع غنی آب به صورت حوضچهها و انبارهای بزرگ ذخیره شده باشد.
راهاندازی موزه باستانشناسی در ایلام
معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام با بیان این که ساخت موزه باستانشناسی در ایلام ضرورت دارد خواستار راهاندازی و تاسیس موزه باستانشناسی در این استان شد.
عبدالمالک شنبهزاده با بیان این که استان ایلام از لحاظ تعداد موزه دچار ضعف است، افزود: با وجود قابلیتهای فراوان استان ایلام در خصوص ساخت موزههای مختلف از جمله موزه باستانشناسی این استان همچنان از کمبود موزه رنج میبرد.
وی اظهارداشت: در همین زمینه مکاتباتی با تعداد زیادی از ادارات دولتی استان در خصوص ایجاد موزههای مشارکتی انجام دادهایم.
شنبهزاده گفت: بر اساس این مکاتبات به ادارات دولتی ایلام پیشنهاد دادهایم در صورت تامین مکان مناسب از سوی آنها اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام در راهاندازی موزه با این ادارات مشارکت خواهد کرد.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر تنها دو موزه مردمشناسی و تاریخ کشاورزی در این استان فعال است در حالی که ظرفیت استان ایلام برای دارا بودن موزه بیش از این است.
شنبهزاده افزود: وجود آثار تاریخی و باستانی در استان ایلام یکی از مهمترین دلایل توجیه ساخت و راهاندازی موزه باستانشناسی در این استان است.
نظر شما