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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

سارکوزی مطرح کرد؛

هشداردرباره عواقب ماجراجویی علیه ایران/لزوم حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای

هشداردرباره عواقب ماجراجویی علیه ایران/لزوم حل دیپلماتیک مسئله هسته‌ای

رئیس جمهوری فرانسه ضمن هشدار درباره عواقب هر گونه ماجراجویی نظامی علیه ایران، روشهای دیپلماتیک را تنها راه پایان دادن به تنش به وجود آمده درباره برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "نیکلا سارکوزی" شب گذشته در یک سخنرانی به دعوت شورای نمایندگی نهادهای یهودی فرانسه (CRIF) در شهر پاریس درباره پیامدهای حمله نظامی به ایران با هدف متوقف کردن برنامه هسته ای این کشور هشدار داد.

وی تاکید کرد: گزینه نظامی هرگز راه حل برنامه هسته ای ایران نیست و تنها از طریق گفتگو و روشهای دیپلماتیک می توان این موضوع را حل کرد.

در همین حال برنارد هورکاد (HOURCADE Bernard) محقق مرکز ملی تحقیقات علمی "CNRs " و کارشناس مسائل ایران معاصر در فرانسه می گوید:  تحریمها علیه ایران در شرایطی وضع می شود که نمی دانیم هدف اجتناب از جنگ است یا در راستای توجیه آن. چنین تدابیری ایران را تسلیم نخواهد کرد.

کد مطلب 1529964

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