مهدی گلچوب در گفتگو با خبرنگار مهر، ظرفیت استان در تولید و صادرات فرآورده های لبنی را بسیار بالا دانست و افزود: کشورهای عراق، کویت و عربستان مهمترین بازارهای هدف مازندران در این بخش هستند.

وی با اشاره به ضرورت تشکیل میز کشوری لبنیات در آینده نزدیک با محوریت مازندران، تدوین برنامه راهبردی، آنالیز مسائل و مشکلات این صنعت و تلاش در جهت رفع آنها را از مهمترین اهداف تشکیل این میز بیان کرد و از برنامه ریزی برای ایجاد کنسرسیوم صادراتی فرآورده های لبنی در مازندران خبر داد.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از رشد 61 درصدی صادرات فرآورده های لبنی 10ماهه امسال از گمرکات استان خبر داد.

گلچوب اعلام کرد: فرآورده های لبنی مازندران در ده ماهه سالجاری بالغ بر82 میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزشی حدود 61 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه لبنیات در کشور و استان به عنوان یک صنعت نوپا و از صنایع تکمیلی بخش کشاورزی بوده و نقش بسیار مهمی در اشتغال وتوسعه اقتصادی دارد، گفت: از ابتدای دهه۷۰ با راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در ایران نیاز کشور به واردات کالاهایی نظیر پنیر سفید برطرف شده است.