وحدت زمینه اقتدار بیشتر نظام در عرصه های مختلف است

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی ایران و همزمان با ایام هفته وحدت ویژه برنامه ای در لشگر 28 پیاده کردستان با حضور خانواده هاریال کارکنان، فرمانده لشکر 28 پیاده کردستان و جمعی از دیگر فرماندهان برگزار شد.

سیروس رزمگیر در این ویژه برنامه دهه فجر و ایام وحدت اظهار داشت: سرافرازی و افتخارات ملت ایران که بر گرفته از نهضتی دینی و قیام عاشورا بود مسلمانان جهان اسلام را بیدار کرده است.

وی با بیان اینکه این بصیرت و هوشیاری مسلمانان وحدت، برادری و عدالت آنها را تقویت می کند، افزود: الگوی اسلامی این افراد دشمنان را تضعیف و موجب کسب افتخارات بیشتر برای نظام اسلامی می شود.

فرمانده لشکر 28 پیاده استان کردستان با اشاره به اینکه ایران اکنون الگوی دیگر کشورهای جهان است، اعلام کرد: وظیفه حفظ و صیانت از آرمان های انقلاب توسط مردم و نیروهای مسلح لازم و ضروری است، چرا که این اهداف و ارزش های اسلامی در نتیجه هشت سال دفاع نابرابر و از دست دادن جوانان زیادی به دست آمده است.

رزمگیر اظهار داشت: هدف نهایی و اصلی دشمنان فقط تخریب ارزش ها و انقلاب مردمی است که با تخریب و تضعیف افکار مردم و استفاده از توطئه در خصوص براندازی انقلاب درصدد ازبین بردن آن هستند.

وی حفظ وحدت و برادری و اتحاد بین مردم را در خنثی کردن این توطئه ها موثر دانست و بیان کرد: ایجاد زمینه و بستر لازم برای تقویت و گسترش این ارزش ها توسط ارگان ها و ادارات ضروری و انجام فعالیت سالم جوانان در این زمینه لازم است.

یکی از درس های هفته وحدت ایجاد اخوت و برادری در بین مسلمانان است

مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در لشکر نیز در جریان بازدید از بیماران بستری شده در بیمارستان پیامبر (ص) با بیان اینکه هفته وحدت هفته برادری و اخوت دینی است و عیادت بیماران یکی از ویژگی های این هفته است، افزود: تقارن دو مناسبت بزرگ ایرانیان این ایام را در برگزاری مناسبت های بیشتر و نیز تقویت اتحاد و وحدت آنها افزایش می دهد.

حجت الاسلام خلیل عبدالهی اظهار داشت: تندرستی و سلامتی بیماران آرزوی بزرگ مسلمانان در این ایام پرخیر و برکت در سراسر کشور است.

همچنین بعد از عیادت از بیماران فرمانده لشکر و رئیس عقیدتی سیاسی لشکر و جمعی از فرماندهان نظامی در مدارس کوی سازمان حضور یافتند.

سیروس رزمگیر در جریان بازدید از مدارس کوی لشکر با بیان اینکه دانش آموزان از سرمایه های اصلی کشور هستند، افزود: سرمایه انقلاب اسلامی علم و دانش اندوزی جوانان آن است و افتخار وجود مکان های آموزشی و امکان تحصیل آسان از افتخارات این نظام اسلامی است.

وی اعلام کرد: مدرسه و دانشگاه سنگر دوم مبارزه و مقابله با دشمنان است و انتقال ارزش های اسلامی انقلاب هدف اصلی مدارس است.