وبلاگ نویسان برتر بسیجی قم معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه سومین جشنواره وبلاگ نویسی بسیج که شامگاه پنج شنبه در سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی قم برگزار شد، 14 وبلاگ نویس بر‌تر بسیجی استان قم معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.



هیئت داوران این جشنواره از میان 300 اثر ارسال شده به دبیرخانه، وبلاگ‌های آقایان، محمد حسن محمدی، محمد امین شاه مرادی، محسن سلیمانی، علی جلالی نسب، مجتبی سعادت، محمد علی روشن بین، علی سائدی، حمید اوره‌ای، سید محمد حسین مدنی، علی طاعتی، هدایت حاجی‌زاده، مصطفی شاه محمدی، هادی فلاح، علی نقی‌پور را به عنوان 14 وبلاگ بر‌تر برگزید.



معاون فرهنگی اجتماعی سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم در این مراسم اظهار داشت: تعداد شرکت کننده در این دوره نسبت به دومین جشنواره وبلاگ نویسی بسیجیان دو برابر شده است و بسیجیان استقبال خوبی از این جشنواره کردند.



سرهنگ احمد حسینی با بیان اینکه سومین جشنواره بلاگ نویسی بسیجیان با عنوان حماسه نگاران بسیج و انقلاب در 20 آبان ماه جاری فراخوانشد افزود: 300 اثر از بسیجیان استان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این تعداد 14 وبلاگ نویس بر‌تر معرفی شدند.



وی به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و افزود: این جشنواره با هدف تأثیرگذاری بسیجیان در فضای مجازی با رویکرد توجه به ارزش‌های انقلاب اسلامی، نشر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی، بسیج و دفاع مقدس در فضای سایبری و فضا سازی فرهنگی و تبلیغی فراخوان شد.