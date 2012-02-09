همایش نقش ائمه جماعات در پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این همایش که شامگاه چهارشنبه با حضور آیت الله مقتدایی مدیر حوزه‌های علمیه، ائمه جماعات استان، بسیجیان و اقشار مختلف مردم از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم در امامزاده جعفر(ع) برگزار شد، در ابتدای مراسم فرمانده بسیج محلات و اقشار سپاه علی بن ابیطالب(ع) با بیان اینکه رهبری پیامبر گونه امام راحل، عامل بیداری ملت ایران بود افزود: نهضت و قیام مردم ایران در راستای رسیدن به اهداف عالیه اسلام بود.



سردار سید جواد هاشمی گفت: جامعه‌ای زنده است که پیرو اسوه‌ها و یا اسطوره‌ها باشد و راه و ایده آن‌ها را سرلوحه کار خود قرار دهد.



وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید از ظرفیت گسترده بسیج در راستای ارتقای بصیرت جامعه استفاده کرد.



فرمانده بسیج محلات و اقشار سپاه علی بن ابیطالب(ع) تاکید کرد: احاد مردم این باید در روز 22 بهمن و همچنین پای صندوق‌های رای در صحنه حضور پر شوری داشته باشند تا از این طریق توطئه‌های جدید دشمنان را بتوان خنثی کرد.



مدیر حوزه‌های علمیه کشور نیز در این مراسم با گرامیداشت ایام الله دهه فجر گفت: دهه فجر یادآور خاطرات شیرینی برای ملت بزرگ ایران و مسلمانا دنیا است که همه باید تلاش کنیم تا این خاطرات حفظ و برای نسل جدید بازگو شود.



آیت الله مرتضی مقتدایی خدمات بسیاری که در طول سالهای بعد از انقلاب صورت گرفته است را بی‌نظیر خواند و افزود: این خدمات گسترده باید برای نسل جوان بیان شود تا آن‌ها به اهمیت انقلاب اسلامی پی ببرند.



وی با بیان اینکه روحانیت در عرصه انقلاب پیشتاز بوده است افزود: نهضت مردمی امام خمینی(ره) از همین مساجد و به رهبری ائمه جماعات شکل گرفت و در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی نیز شاهد بودیم که روحانیت همچون گذشته در صحنه حضور داشته و آمار شهدای روحانی بیشترین آمار را در بین سایر اقشار جامعه دارد.

