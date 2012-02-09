کارگاه آموزش طراحی IC در دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد

دکتر اسماعیل نجفی اقدم ، دبیر برگزاری این کارگاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : این کارگاه با همکاری معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری ، ستاد توسعه میکروالکترونیک کشور و مرکز طراحی مدارهای مجتمع ایران روزهای 18 و 19 بهمن در این دانشگاه برگزار شد و در طول دوره 2 استاد برجسته مهندسی الکترونیک کشور به ارائه مفاهیم و اصول طراحی مدارات IC ( آنالوگ و دیجیتال) پرداختند.

وی افزود : در این کارگاه آموزشی بیش از 50 نفر از دانشجویان و اساتید مهندسی برق و مکاترونیک حضور داشتند که برای آنها گواهی شرکت در دوره صادر خواهد شد.

دکتر نجفی اقدم گفت : طراحی مدارات مجتمع یا IC و طراحی و تولید فایلهای قابل ارسال به کارخانه برای ساخت ، یکی از صنایع High Tech است که در کشور ما نیز در سالهای اخیر برنامه ریزیهای دقیق و فعالیتهای جدی برای توسعه آموزش آن در نقاط مختلف کشور به منظور شناسایی استعدادها و تولید دانش به روز طراحی سیستمهای پیچیده و نوین الکترونیکی انجام شده است.

وی عنوان کرد : این کارگاه آموزشی سومین کارگاه برگزار شده در این زمینه در کشور است و 2 دوره قبلی در دانشگاه صنعتی شریف و صنعتی اصفهان برگزار شده است.