به گزارش خبر نگار مهر، سخنرانی رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه هفته اخیر در خصوص، دستاورد های نظام جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب، بیداری اسلامی، پاسخ به تهدید کشور های غربی بر علیه ایران، انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بازتاب جهانی این سخنرانی در رسانه ها از جمله مهمترین اخبار در هفته گذشته می باشد.

تهدیداتی در برابر تحریم ها داریم که به موقع اعمال می شود /مردم بحرین پیروز خواهند شد

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران که در دانشگاه تهران برگزار شد با اشاره به تهدیدات آمریکا مبنی بر اینکه همه گزینه ها در رابطه با ایران بر روی میز است، تاکید کردند: تهدید به جنگ به ضرر آمریکاست اما خود جنگ 10 برابر بیشتر به ضرر آمریکاست.

ایشان با تاکید بر اینکه تهدید نشان دهنده عجز آمریکا از مقابل منطقی و گفتمانی است تصریح کردند: این نشان می دهد که گفتمانی در برابر جمهوری اسلامی ایران ندارند و آمریکا جز زور منطقی ندارد و جز خونریزی راهی برای پیشبرد خود ندارد.

رهبر معظم انقلاب خاطر نشان کردند این رویه اعتبار آمریکا را خواهد شکست و این همان چیزی است که سرنوشت رژیم ها را معین می کند و آن نظامی که در چشم مردم خودش اعتبارش بشکند سرنوشتش معلوم است مانند رژیم صهیونیستی.

حضرت آیت الله خامنه ای در واکنش به تهدیدات نظامی علیه ایران فرمودند: آنها و دیگران بدانند که می دانند که ما هم در برابر تهدید جنگ و تحریم نفتی تهدیدهایی داریم که هر وقتی که لازم باشد اعمال خواهد شد.

ایشان با اشاره به ادعای حکام بحرین مبنی بر دخالت در مسائل داخلی این کشور با تکذیب این ادعا تأکید کردند: ما جایی که دخالت کنیم صریح می گوییم، در قضیه فلسطین دخالت کردیم که نتیجه اش پیروزی جنگ 33 روزه و 22 روزه بود؛ دخالت کردیم و صریح گفتیم بعد از این هم هر جا هر ملتی با رژیم صهیونیستی مبارزه کند ما پشت سرش هستیم و هیچ ابایی از این موضوع نداریم.

رهبر انقلاب تأکید کردند: اگر در بحرین دخالت می کردیم قطعا اوضاع طور دیگری می شد.

ایشان همچنین خودآگاهی، اعتماد به نفس ملی و مبارزه با سلطه و استعمار را خطوط کلی انقلاب اسلامی برشمردند و تاکید کردند: شعارهای انقلاب همان شعارهای روز اول است. این مسئله نشان دهنده سلامت انقلاب ملت ایران است.

رهبر انقلاب فرمودند: دهه فجر امسال حال و هوای دیگری دارد زیرا انقلاب اسلامی ایران با پیروزی ملت های منطقه از غربت در آمد.

رهبر انقلاب در بیان مهمترین نقاط قوت نظام جمهوری اسلامی ایران غلبه بر چالش ها را مهمترین نقطه قوت نظام برشمردند و با اشاره به چالش ها و تهدیدهای پیش روی انقلاب اسلامی از ابتدا تا کنون تاکید کردند : جمهوری اسلامی ایران تا کنون بر همه چالش های پیش روی خود پیروز شده که این مهمترین نقطه قوت نظام ماست.

ماهواره نوید علم و صنعت با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت

در خجسته ایام دهه مبارک فجر و در طلیعه روز فناوری فضایی، فرزندان رشید ملت ایران در سازمان صنایع هوافضا موفق شدند ماهواره نوید علم و صنعت که به صورت کاملا بومی توسط دانشگاه علم و صنعت ساخته شده بود را بشعار جاویدان الله اکبر و رمز مقدس یا مهدی ادرکنی توسط ماهواره بر جدید سفیر نوید به فضا پرتاب و در مدار زمین قرار دهند.



سردار احمدی وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: سازمان صنایع هوافضا بعد از پرتاب موفق ماهواره های امید و رصد به فضا در سومین تجربه موفق پیاپی خود با قرار دادن ماهواره نوید علم صنعت در مدار زمین، فناوری پرتاب انواع ماهواره به فضا را در کشور نهادینه کرد.

وزیر دفاع در تشریح این دستاورد فضایی گفت: پرتاب ماهواره نوید علم و صنعت، نویدبخش مشارکت فعال دانشگاه ها در توسعه امور فضایی و مقدمه نهادینه شدن این مهم در مراکز علمی و دانشگاهی کشور در چهارچوب بهره برداری صلح آمیز از فضا است.

سؤال از احمدی‌نژاد نیمه دوم اسفند در مجلس/ جزئیاتی از اولویت سؤالات

مصطفی رضا حسینی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه طراحان سئوال از رئیس جمهور و ارائه گزارش نمایندگان حاضر در جلسات کمیسیون های تخصصی از پاسخ های ارائه شده توسط نمایندگان دولتی اظهارداشت: در این جلسه پس از استماع گزارش، طراحان اعلام کردند که از این پاسخ ها قانع نشده اند.

وی ادامه داد: بنابراین در نامه ای مکتوب که فردا تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد، عدم اقناع طراحان سئوال به هئیت رئیسه اعلام می شود. طبق این نامه هیئت رئیسه باید درخواست نمایندگان امضاء کننده سئوال را به رئیس جمهور ابلاغ کرده و مقدمات حضور وی در صحن مجلس را فراهم کند.

به گفته رضا حسینی در صورت ابلاغ این نامه به رئیس جمهور در هفته جاری، زمان حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس و پاسخگویی به سئوالات مطرح، نیمه دوم اسفندماه خواهد بود.

نماینده شهربابک خاطرنشان کرد: از آنجا مدت زمان حضور رئیس جمهور کوتاه خواهد بود طراحان سئوال ترجیح می دهند از ده سئوال قید شده در این طرح حداقل 5 سئوال در صحن مجلس مطرح شود تا رئیس جمهور به آن پاسخ دهد.

وی ادامه داد: مسائلی چون عدم اجرای قانون عفاف و حجاب یا چگونگی هزینه کرد 1500 میلیارد تومان بودجه ارتقاء شاخص های فرهنگی از مواردی است که ترجیح می دهیم دیوان محاسبات ورود کند.

رضا حسینی خاطرنشان کرد: اما سئوال مربوط به 11 روز خانه نشینی رئیس جمهور که به نوعی تمرد از دستور رهبری بود و همچنین نحوه عزل وزیر خارجه و عدم پرداخت اعتبارات مترو از مباحثی است که حتما در صحن از رئیس جمهور سئوال می شود.

ایران هیچ تسلیحاتی از خارج وارد نمی‌کند

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: هیچ گونه تسلیحاتی از خارج وارد نمی کنیم و امروز نیروهای مسلح، از کارآمدترین و روزآمدترین سلاح ها برخوردارند.



احمد وحیدی در حاشیه مراسم افتتاح خط تولید سامانه موشک کروز دریایی ظفر در مصاحبه با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: این توانمندی ها، به برکت خون شهدا و دهه فجر است که نور آن همچنان گسترده تر و با شدت بیشتری مسیر ما را روشن می کند.



وزیر دفاع گفت: تولیدات جدید موشکی، بر اساس دکترین دفاعی مبتنی بر بازدارندگی و عملیات جنگ نامتقارن است.

وحیدی افزود: این موشک ها، قادرند با دقت بالا، به سرعت هدف را شناسایی کنند و در چند ثانیه هدف را مورد اصابت قرار دهند و دشمن را از انجام هرگونه عکس العمل باز دارند.

فرمایشات رهبری در مورد اسرائیل تبلور استراتژی جدید ایران است



رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رهبر انقلاب با تشبیه شرایط ایران به شرایط بدر و خیبر استراتژی جدیدی را اعلام کرده‌اند، گفت:‌ این استراتژی جدید در نماز جمعه اخیر در تشریح مواضع تهران نسبت به اسرائیل و نقش ایران در جنگ 33 روزه تبلور یافت.



پرویز سروری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در نماز جمعه در رابطه با تاثیر ایران در جنگ 33 روزه لبنان گفت: رهبری از چند هفته قبل از نماز جمعه استراتژی جدیدی را اعلام کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: رهبری بعد از اینکه اعلام کردند ما در شرایط شعب ابی‌طالب نیستیم و در شرایط بدر و خیبر قرار داریم در واقع خواستند اعلام کنند آدرس غلطی که برخی دشمنان خارجی به همراه عده‌ای غافل داخلی به مردم می‌دهند که شرایط ایران را سیاه نمایی کرده و شرایط دشمن را سفید نمایی کنند واقعیت ندارد و کاملاً غلط است.



ارتش نفتکش ایرانی را از حمله دزدان دریایی نجات داد



معاون عملیات نیروی دریایی ارتش گفت: با هوشیاری دریادلان نیروی دریایی ارتش حمله 35 فروند قایق دزدان دریایی به نفتکش ایرانی ناکام ماند.



دریادار دوم سید محمود موسوی معاون عملیات نیروی دریایی ارتش اظهار داشت: عصر امروز یک فروند نفتکش ایرانی در حوالی تنگه باب المندب مورد حمله 35 فروند قایق دزدان دریایی قرارگرفت که با رشادت و هوشیاری ناوگروه رزمی نیروی دریایی توانست با ایمنی کامل از منطقه خطر عبور کرده و به سمت بندر مقصد حرکت کند.



بر اساس این گزارش، دریادلان نیروی دریایی ارتش توانستند با اجرای آتش به موقع و پر حجم و درگیری شدید قایق های دزدان دریایی را متواری کرده و این نفتکش را بدون آسیب نجات دهند.

درخواست اروپایی ها از ایران / در هر جایی که ایران بخواهد مذاکره می کنیم



مسئول سیاست خارجی اتحادیه ارپا و نماینده گروه 5+1، از علاقه مندی این گروه برای ازسرگیری مذاکرات هسته ای با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.



کاترین اشتون در بروکسل به خبرنگار العالم گفت : ما منتظر از سرگیری تماسها با ایران هستیم؛ من جوابیه ای به طرف ایرانی در چارچوب مقدمات برای از سرگیری مذاکرات ارسال کردم.

وی افزود: ما خواستار از سرگیری مذاکرات هستیم و می خواهیم در استانبول یا هر مکان دیگری که ایران انتخاب می کند به میز مذاکره باز گردیم.



فهرست 30 نفره جبهه متحد اصولگرایان در تهران اعلام شد



سخنگوی شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان فهرست 30 نفره این جبهه در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر را اعلام کرد.



علی اکبر ولایتی سخنگوی این جبهه، اعلام کرد: پس از مشورت های گوناگون با صاحب نظران و استفاده از نظرسنجی ها و بررسی سوابق کاندیداهای مختلف و حائز شرایط اولیه، شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان فهرستی را که شامل 30 نفر از شخصیت های داوطلب شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر می باشند مورد تایید قرار داد.

اعلام آزادی 11 ایرانی ربوده شده در سوریه در تماس تلفنی داود اوغلو با صالحی



بدنبال پیگیریهای دستگاه سیاست خارجی کشورمان از ابتدای ربوده شدن اتباع ایرانی در سوریه و تماس و رایزنی با مقامات ترکیه ، وزیر خارجه ترکیه روز سه شنبه طی تماس تلفنی با صالحی وزیر امور خارجه کشورمان خبر آزادی 11 تن از اتباع ربوده شده ایرانی در سوریه را اعلام کرد.



احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در این تماس تلفنی اظهار داشت: ما بخاطر دوستی و برادری موجود بین دو ملت تمامی مساعی خود را برای خوشحال نمودن ملت ، رهبری و رئیس جمهور اسلامی ایران بکار گرفتیم و تعداد یازده تن از برادران ایرانی آزاد شدند.

وی افزود: ما همچنین تلاش خواهیم کرد تا سایر ایرانیان در بند هم آزاد شوند.

بدون حمایت ایران پیروزی مقاومت بر اسرائیل ممکن نبود / قدردان ایرانیم

دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی تاکید کرد همه ملتهای اسلامی باید قدردان مواضع جمهوری اسلامی ایران باشند، اگر حمایتهای ایران نبود، مقاومت هرگز نمی توانست بر رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه پیروز شود.

سید حسن نصرالله در سخنرانی که به طور مستقیم از شبکه های مختلف عربی پخش می شد، به حجم سنگین فشارها و هجمه تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت : صدها میلیارد دلار برای حمایت مالی از جنگ علیه یک کشور اسلامی مانند ایران که در کنار مسئله فلسطین ایستاده است، هزینه شده است.

وی با هشدار درباره تلاش دشمنان برای شعله ور کردن آتش فتنه مذهبی خاطر نشان کرد : برخی کشورهای ثروتمند عربی، مبالغ هنگفتی در جنگ تحمیلی علیه ایران هزینه کردند به جای آنکه این پولها را برای ملت فلسطین صرف کنند.

حضور گسترده ملت در 22 بهمن نشان دهنده استمرار حرکت مردمی انقلاب است

رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه حضور گسترده ملت در 22 بهمن، نشان دهنده استمرار حرکت مردمی انقلاب است، افزودند: در 22 بهمن امسال نیز به توفیق الهی و با هدایت خداوند متعال، همه خواهند دید که مردم ایران چگونه به میدان خواهند آمد.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروزچهارشنبه در دیدار جمعی از فرماندهان، مسئولان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره)، مهمترین درسِ اقدام شجاعانه و خط شکنی بزرگ نیروی هوایی در نوزدهم بهمن سال 57 را درک تأثیرگذاری ابتکار و اقدامِ به هنگام و لزوم حرکت رو به جلو با نگاه امیدوارانه به آینده دانستند وتأکید کردند: تحولات اخیر منطقه و بیداری اسلامی در میان ملتها، نشانگر حقانیت و ادامه حرکت بالنده، و اسلامی ملت ایران است و این حرکت مردمی بعد از گذشت 33 سال همچنان با طراوت و پرنشاط به سمت اهداف اصلی خود به پیش می رود.

بنابر اطلاعات موثق دشمنان دنبال بحران آفرینی در انتخابات هستند

حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در مراسم جشن دهه فجر سپاه حفاظت هواپیمایی با تشریح توطئه‌ها و دسایس دشمنان اسلام برای ایجاد چالش در مسیر حرکت انقلاب در مقاطع مختلف اظهار داشت: بنابر اطلاعات موثقی که بدست آمده دشمن به دنبال ایجاد بحران و چالش در مسیر انتخابات است که این امر نیاز به هوشیاری دستگاه‌های امنیتی و آحاد ملت غیور و انقلابی را در مباحث امنیتی دو چندان می کند.



وی حضور گسترده مردمی در عرصه انتخابات را باعث اضمحلال دشمن و ایجاد وحدت و همدلی اقشار جامعه عنوان کرد و افزود: امنیت، سلامت، رقابت سالم، حضور گسترده مردمی و تلاش برای ایجاد مجلسی ولایی و متخصص در امور کشور 5 محور اساسی هستند که توجه به آنها بویژه از سوی نیروهای مومن، ارزشی و وفادار به نظام نقشی موثر در خنثی کردن دسیسه های دشمن و ایجاد شور و نشاط و حضور حداکثری در انتخابات خواهد داشت.

لیست سوم اصلاح‌طلبان تهران در راه است

دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات از انتشار لیست انتخاباتی جبهه مردمی اصلاحات در تهران با شعار "ولایت‌مداری، پیشرفت و عدالت‌محوری" پس از اعلام نهایی تأیید صلاحیت‌شدگان انتخابات مجلس نهم خبر داد و گفت: بعد از 22 بهمن لیست جبهه مردمی اصلاحات منتشر می‌شود.

محمد زارع فومنی درباره مشخصات افرادی که در لیست انتخاباتی جبهه مردمی اصلاحات قرار می‌گیرند، گفت: با همه کاندیداهای اصلاح‌طلب خط امامی معتقد به نظام و ولایت‌فقیه که در چارچوب‌های نظام و بر اساس اعتقاد به قانون اساسی کار کرده و ضمن داشتن روحیه انتقادی، خطوط قرمز را رعایت می‌کنند و دغدغه خدمت به مردم را دارند برای قرار گرفتن در لیست جبهه مردمی اصلاحات در حال رایزنی هستیم.



