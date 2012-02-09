35 درصد بیماران خاص کردستانی فاقد شغل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فرخ ذره بینان شامگاه چهارشنبه در جلسه کمیته بیماریهای خاص استان کردستان اظهار داشت: بر اساس آمارهای جمع آوری شده و طبق مراجعات صورت گرفته به کمیته امداد استان کردستان مشخص شد که بیش از 35.5 درصد از بیماران خاص تحت پوشش کمیته امدا بیکار هستند و این امر مشکل آنها را چند برابر کرده است.

وی با اشاره به وجود ضعف مالی و محرومیت متعدد بیماران خاص در استان کردستان افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) بنا بر رسالتی که دارد برای حمایت از این افراد برنامه های مناسبی را در دستور کار قرار داده است و انتظار می رود با استمرار این برنامه ها بتوانیم از این بیماران به بهترین شکل ممکن حمایت کنیم.

رئیس اداره بهداشت و درمان کمیته امداد امام خمینی (ره) کردستان ادامه داد: برای بیماران خاص محدودیت هزینه ای نداریم و هم اکنون اعتبارات بلاعوض تا سقف پنج میلیون ریال و وام های قرض الحسنه تا سقف 20 میلیون ریالی به این بیماران پرداخت می شود.

ذره بینان با بیان اینکه بیش از 25 درصد کل اعتبارت حمایتی این نهاد برای بیمه تکمیلی بیماران خاص هزینه می شود، گفت: انتظار می رود که تمام مسئولان و دستگاه های متولی امر در راستای حمایت از بیماران خاص گام های موثرتری بردارند.

وی یادآور شد: رشد 70 درصدی اعتبارات بیمه تکمیلی بیماران خاص در سال جاری برای تسهیل دریافت داروهای مورد نیاز و انجام آزمایش های مکرر این بیماران از جمله اقدامات اجرایی در راستای حمایت از این قشر به شمار می رود.

رئیس اداره بهداشت و درمان کمیته امداد کردستان بیان کرد: برای بیماران زمین گیر سالانه شش میلیون و برای بیماران صعب العلاج 15 میلیون ریال کمک بلا عوض در نظر گرفته شده است.

