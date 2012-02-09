نصب دوربین های پیشرفته برای حفاظت از عرصه های طبیعی

به گزازش خبرنگار مهر، محمد جواد محمدی زاده صبح پنجشنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به کمبود نیروی انسانی، بکارگیری تجهیزات امروزی ازجمله دوربین های پیشرفته در دستور کار این سازمان قرار دارد.

وی با بیان اینکه احداث کارخانه های زباله سوز از مصوبات سفر دولت به استانهای مختلف کشور است، اظهار داشت: تعهدات دولت در احداث این کارخانه ها بر اساس برنامه های زمانبندی شده انجام خواهد شد. محمدی زاده، به تعهد وزارت کشور نسبت به تامین بخشی از اعتبارات این کارخانه ها اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد وزارت کشور دراین زمینه باید تلاش بیشتری داشته باشد. وی، روند احداث کارخانه های زباله سوز در مازندران را مطلوب و پیش تر از دیگر استانهای کشور ذکرکرد و گفت: علاوه بر کارخانه زباله سوز، کارخانه های کمپوست در مازندران جوابگوی حل معضل زباله این استان است. محمدی زاده گفت: در یک ماه آینده سفری را به کشور چین به منظور نظارت بر نحوه انتقال تجهیزات کارخانه های زباله سوز انجام خواهم داد. رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، برای افتتاح دو پروژه صنعتی به مازندران سفر کرده است.