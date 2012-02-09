تجاوز هوایی آمریکا به پاکستان/ شش نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شبکه تلویزیونی "آریا" پاکستان گزارش داد صبح امروز پجشنبه بر اثر شلیک چند موشک از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به وزیرستان شمالی در شمال غرب این کشور دست کم چهار نفر کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند.

رسانه های پاکستانی گزارش دادند که هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا دو موشک را به منزلی در شهر میرانشاه در مرز افغانستان و پاکستان پرتاب کردند.

این حمله تنها پس از آنکه "چودری احمد مختار" وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد موضوع حملات هواپیماهای بدون سرنشین هنوز حل نشده است و پاکستان به گفتگو با آمریکا در این باره ادامه می دهد، انجام شد.

این حمله ششمین حمله آمریکا به وزیرستان شمالی از ابتدای سال 2012 تاکنون بود و در پی 13 حمله به تمام نقاط پاکستان 36 نفر کشته و دهها فرد دیگر زخمی شدند.

همچنین روز گذشته در پی حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به شمال غرب پاکستان دست کم 10 نفر کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند.