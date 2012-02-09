232 میلیارد ریال برای طرح های فجر آق قلا هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از طرح های دهه فجر افزود: امروز 43 پروژه در این شهرستان کلنگ زنی شد و به بهره برداری رسید.

وی گفت: این پروژه ها به منظور صرفه جویی در وقت سرمایه گذار، دستیابی به آخرین تکنولوژی روز دنیا و ایجاد فرصت های شغلی و ... است.

وی گفت: از جمله این پروژه ها می توان به احداث جاده بین مزارع در 5 روستا و 14 واحد تجاری اشاره کرد.

کر بیان داشت: آبیاری مزارع و افتتاح یک درمانگاه و اختصاص دادن یک دستگاه آمبولانس به این درمانگاه از دیگر طرحهاست.

فرماندار آق قلا گفت : کشور ما در دنیا به عنوان یک قدرت بزرگ نمایان شده و بیانات مقام معظم رهبری در این مسئله راهگشا بوده است.