نهضت آسفالت کرج در سال آینده با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی قبل از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاحیه پل بصیرت سه راه انبار نفت اظهار داشت: نهضت آسفالت کرج در سال 91 با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد.



وی ادامه داد: با توجه به راه اندازی کارخانه آسفالت در کرج بخش اعظمی از آسفالت کرج اصلاح و بازسازی می شود.



استاندار البرز با اشاره به اینکه مردم این امت در دنیا بی نظیر هستند، اضافه کرد: تمام تلاش و کوشش ما باز کردن گره ای از مشکلات مردم و ارائه خدمات هر بهتر به این مردم ولایت مدار است.



فرهادی افزود: در سال جاری 830 پروژه دولتی به غیر مسکن مهر، طرح های ملی و شهرداری مورد پیگیری قرار گرفته است که شکوفایی هر چه بهتر استان البرز را در دهه فجر سال آینده و هفته دولت شاهد خواهیم بود.