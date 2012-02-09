22 بهمن، یوم الغدیری دیگر/ برگزاری راهپیمایی در70 نقطه همدان

به گزارش خبرنگار مهر، 22 بهمن، روز تجدید بیعت با آرمانها حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

این یوم الله حقیقی، صحنه همراهی امت با امام است و در حقیقت، این روز غدیر ایران اسلامی است.

آری، ایرانیان در این روز با صدای بلند فریاد خواهند زد که خواهان اسلام و از مدافعان و سینه چاکان ولایت هستند.

ایرانیان، پرچم علوی را که در سال 57 به اهتزاز در آورده اند هرگز بر زمین نخواهند گذارد و در این روز به خیابانها می ریزند تا دوست و دشمن بداند این ملت، پای علی (ع) و نایبانش چون کوه ایستاده است.

بر همین اساس در گفتگویی با چند تن از شخصیت های استان همدان ضرورت حضور در این عرصه عنوان شده است.

یوم الله 22 بهمن تجلی شکوه ایمان ملت ایران است

در همین خصوص نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر همدان گفت: یوم الله 22 بهمن تجلی شکوه ایمان ملت ایران است.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی افزود: انقلاب اسلامی موهبتی از سوی پروردگار است و انجام هر تلاش در قوام و تداوم آن موجب قرب الهی است.

وی اظهار داشت: مسئولان انجام مسئولیت ها را بخشنامه ای تعقیب نکنند بلکه رضای خدا و مردم را در نظر بگیرند که لازمه مدیران مکتبی و انقلابی داشتن چنین روحیه ای است.

آیت الله محمدی افزود: حضور پر صلابت مردم در راهپیمایی یوم الله بیست و دوم بهمن بیش از پیش عرصه را بر دشمن تنگ می کند و پاسخ دندان شکنی به طراحان تحریم ایران اسلامی خواهد داد.

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر نیز حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را عامل استمرار انقلاب و تداوم نظام دانست.

حجت‌الاسلام رضا زین‌العابدینی اظهار داشت: مردم مسلمان ایران با توکل بر خدا و به رهبری امام خمینی بر ضد رژیم طاغوت قیام کردند و پایه‌های ظلم فرو ریخت و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.

وی با اشاره به نقش روحانیت در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: روحانیت در آگاهی بخشی به مردم بسیار آگاهانه عمل کرد و در واقع نقش روحانیت نقش علمداری بود.

خیال واهی دشمنان با جواب دندان‌شکن ملت ایران پاسخ داده می شود

رئیس اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر تاکید کرد: دشمنان امروز ادعا می‌کنند که مردم از انقلاب مأیوس و ناامید شده‌اند اما این خیال واهی با جواب دندان‌شکن ملت ایران پاسخ داده شده است.

وی حضور ملت ایران را در راهپیمایی 22 بهمن عامل استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران برشمرد و بر لزوم این حضور باشکوه تأکید کرد.

معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه ملایر نیز خواستار حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن شد.

حسن خیریانپور گفت: در تداوم انقلاب باید مردم آن چنانکه در سال 57 انقلاب را به پیروزی رساندند، در این مقطع حساس نیز با همان احساس مسئولیت حضور پیدا کرده و حماسه ای دیگر خلق کنند.

حضور فعال مردم در راهپیمایی 22 بهمن موجب ناامیدی دشمنان می شود

وی اظهار داشت: حضور یکپارچه، منسجم و فعال مردم در راهپیمایی 22 بهمن موجب خرسندی دوستداران انقلاب، یاس و ناامیدی دشمنان می شود.

خیریانپور همچنین با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: طبق تاکیدات مقام معظم رهبری، ملت همیشه در صحنه ایران یک بار دیگر با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رای، موجب یاس دشمنان و اقتدار نظام جمهوری اسلامی خواهند شد.

وی عنوان کرد: حضور گسترده و حداکثری مردم مشت محکمی در جواب کسانی است که در خارج از کشور، قصد دارند یاس و ناامیدی را در بین مردم ایجاد کنند.

شرکت در راهپیمایی 22 بهمن عزت ایران را به رخ جهانیان خواهد کشید

امام جمعه کبودراهنگ نیز گفت: شرکت گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه بار دیگر عزت و افتخار ایران اسلامی را به رخ جهانیان خواهد کشید.

حجت الاسلام یوسف روحانی افزود: انقلاب و نهضت اسلامی ملت بزرگ ایران از بعثت و رسالت خاتم الانبیا نشات گرفته است .

مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان همدان نیز گفت: با استناد به فرمایش حضرت امام(ره) که جنگ ما یک جنگ همیشه است و حد و مرز نمی‌شناسد، افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در 22 بهمن با محوریت انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی با شعار "نحن معکم" در راهپیمایی با شکوه 22 بهمن حضوری شایسته خواهند داشت.

انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان همدان در راهپیمایی 22 بهمن شرکت می کنند

مجتبی قمری با اتکا به فرموده حضرت امام خمینی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان و آزادگان جهان است و با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان و لگدمال کردن باقیمانده استکبار و صهیونیست تلاش خواهد کرد، گفت: اعضای انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان به صورت متحد و منسجم در راهپیمایی 22 بهمن شرکت خواهند کرد و پیام‌هایی پرمحتوا و غنی را به کشورهای اسلامی با این حضور پرصلابت خود خواهند رساند.

قمری از دیگر پیام‌های انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان را در راهپیمایی 22 بهمن معرفی شهدای انجمن در صفوف راهپیمایی و رسانیدن پیام صبر و استقامت جوانان و بشارت پیروزی به آنها عنوان کرد.

وی مهمترین برنامه‌های اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان را فعالیت‌های خودجوش در برگزاری یادواره‌های شهدا، مسابقه به تصویر کشیدن نقش انجمن در راهپیمایی و انتخاب بهترین شعار در راهپیمایی 22 بهمن با محوریت بیداری اسلامی اعلام کرد.

راهپیمایی 22 بهمن در بیش از 70 نقطه همدان برگزار می شود

عضو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: راهپیمایی یوم الله بیست و دوم بهمن در بیش از 70 نقطه و با حضور پر شور مردم در سراسر استان همدان برگزار می شود.

جواد بیات اضافه کرد: ملت ایران با حضور حداکثری خود در فرمانبرداری از فرامین ولی فقیه در راهپیمایی شرکت می کنند.

آری، 22 بهمن روز قدرت نمایی ایران و ایرانی در مقابل دیدگان دشمنان دین و دنیای آنهاست.

دشمنانی که در سال می کوشند با انواع فشاره ، تهدیدها، فریبها و تزویرها در اعتقادات راسخ این مردم و مسئولان آن رخنه کنند با فرارسیدن یوم الله 22 بهمن، گویی تمامی نقشه های آنان نقش برآب خواهد شد و بر آتش جنگ افروزی آنها، آب سردی ریخته خواهد شد.

آری، 22 بهمن روز مقاومت و ایستادگی است، پس، به کوری چشم دشمنان این مرز و بوم ، 22 بهمن امسال را باشکوهتر از همیشه تاریخ انقلاب برگزار خواهیم کرد.

آری، 22 بهمن را به یوم الغدیر دیگری مبدل خواهیم ساخت و آن را با بزرگی و عظمت پاس خواهیم داشت.