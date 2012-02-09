پلیس مالزی:صباح امن است / با حرکت های تروریستی مقابله می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، رییس پلیس ایالت صباح در این خصوص گفت: پلیس همکاری نزدیکی با دیگر نهادهای مسئول مانند آژانس امنیت دریایی و نیروهای مسلح دارد و هیچ نگرانی در خصوص تامین امنیت گردشگران وجود ندارد.

"حمزه طیب" افزود: ما از حادثه آدم ربایی که پیش از این در جزیره سیپادان ایالت صباح اتفاق افتاده درس گرفته ایم و اجازه تکرار این نوع حوادث در این منطقه را نخواهیم داد.

هفته گذشته پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه استرالیا مطلبی را در خصوص امکان برنامه ریزی تروریست ها برای آدم ربایی در آبهای ساحلی ایالت صباح را منتشر کرد و از گردشگران خواست اقدامات احتیاطی بیشتری را برای سفر خود انجام دهند.

پیش از این گروه ابوسیاف در فیلیپین تعدادی از گردشگران خارجی را در جزایر و آبهای ساحلی ایالت صباح ربوده است و دولت مالزی در واکنش به اظهار نظر وزارت امور خارجه استرالیا اقدامات امنیتی در این منطقه را افزایش داده است.

