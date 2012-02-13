محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پیش از این مهران حاتمی و صفاعلی کمالیان به عنوان مربی با کادر فنی تیم ملی بسکتبال همکاری داشتند، اظهارداشت: این دو از مربیان خوب بسکتبال ایران هستند و اتفاقا "بچیرویچ" هم به واسطه رویارویی با تیم ایران در رقابت‎های جهانی ترکیه، نظر مثبتی نسبت به آنها دارد اما با این وجود حضورشان در تیم ملی قطعی نیست.

وی تصریح کرد: به هر حال "بچیرویچ" به عنوان سرمربی تیم ملی این اختیار را دارد که در انتخاب همکارانش نقش داشته باشد. بنابراین پس از بازگشت وی به ایران و با نظر مستقیم او مربیان تیم ملی انتخاب می‏شوند.

رئیس فدراسیون بسکتبال در پاسخ به این سئوال که "امکان دارد علاوه بر وی یک مربی خارجی دیگر هم به کادر فنی تیم ملی بپیوندد؟"، یادآور شد: قراری برای استخدام مربی خارجی نداریم. برنامه این است که "بچیرویچ" در بازگشت دوباره به ایران جلساتی را با مربیان مختلف کشورمان داشته باشد تا بتواند نسبت به انتخاب دستیارانش نظر بدهد.

مشحون به ماموریت واگذار شده به سرمربی تیم ملی بسکتبال برای معرفی گزینه مربیگری در تیم‏های نوجوانان و جوانان کشورمان اشاره کرد و گفت: گزینه معرفی شده از سوی "بچیرویچ" به صورت مشترک در راس تیم‌های نوجوانان و جوانان فعالیت خواهد داشت. البته مهم نیست که وی هموطن "بچیرویچ" باشد. برای‎مان مهم این است که مربی با تجربه مربیگری در این رده سنی با بسکتبال ایران همکاری کند.

وی با اعلام این خبر که "از سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال ایران یک برنامه 6 ماهه خواسته‎ایم"، گفت: قرار است این برنامه تا پیش از بازگشت وی به ایران برای فدراسیون بسکتبال ارسال شود تا بتوانیم پس از بررسی جوانب مختلف برنامه و تایید آن از سوی سازمان تیم‎های ملی نسبت به فراهم کردن زمینه‏های لازم برای اجرای آن اقدام کنیم. البته قرار است سرمربی تیم ملی یک برنامه جداگانه یک ساله هم داشته باشد.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد که تیم ملی سال آینده به غیر از مسابقات جام "استانکوویچ" رویداد مهم دیگری در پیش ندارد اما بدون توجه به این موضوع، تیم ملی پس از پایان لیگ برتر برنامه‎های تمرینی و اردویی خود را اجرا می‎کند.