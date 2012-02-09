تهدیدهای آمریکا برای ایجاد جنگ روانی است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار یوسف شاکری در آیین گرامیداشت یاد و خاطره سرداران شهید بناب و 15 شهید والامقام پایگاه مقاومت شهید مدرس این شهرستان در مسجد صحرا با اشاره به نقش ارزنده شهدا در تبیین مسیر سعادت انسانها، شهدا را روشنی بخش و همچون سید و مقتدایشان حضرت حسین بن علی(ع) چراغ هدایت بشریت دانست.

وی گفت: شهدا از ارزش بالایی برخوردار هستند و هرگونه توصیف شهدا برای ما دشوار است، لذا بر یکایک ما وظیفه است که با فرهنگ شهدا و شهادت آشنا شویم و مسیر آن عزیزان را گم نکنیم.

فرمانده سپاه شهدا در ادامه با بیان اینکه ولایت فقیه محصول 1400 سال تلاش و فداکاری است، وظیفه ملت ایران را ادامه دادن مسیر انقلاب و تاریخ ساز آن برشمرد و بیان کرد: ملت ایران باید همان مسیری را که در تبعیت از رهبر انقلاب در طول 33 سال گذشته نشان داده اند ادامه داده و در تمام صحنه های انقلاب چه در مقابل تحریم های اقتصادی و چه در مقابل عملیات روانی، تهاجمات خارجی و نیز تهاجم فرهنگی از خودشان اراده، استحکام، عقیده و جدیت نشان دهند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با اشاره به حضور مردم در تمام صحنه های مهم انقلاب اسلامی تصریح کرد: با وجود تبلیغات و خواست دشمنان اسلام و قرآن؛ مردم ایران اسلامی با شرکت گسترده در راهپیمایی 22 بهمن و همچنین در انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور پررنگ و ماندگار مشت محکم دیگری بر دهان یاوه گویان خواهند زد.