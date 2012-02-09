به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که امروز به میزبانی تیم فوتبال فولاد خوزستان برگزار می‌شود، یکی از داوران جوان لیگ برتر دیدار حساس صبای قم و فولاد خوزستان در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال کشور را قضاوت خواهد کرد.



در حالی که دیدارهای هفته هشتم از دور برگشت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال از روز دوشنبه این هفته آغاز شده است، برای دیدار عصر امروز تیم‌های صبای قم و فولاد خوزستان اسامی تیم داوری این مسابقه در یکی از دیدارهای حساس هفته مشخص شد.



بازی فولاد خوزستان و صبای قم را بهرام مهر پیشه، حسن کامرانی فر و بهرام کیانی قضاوت خواهند کرد. داور چهارم محمدرضا فغانی است که بر کار آنها علی خسروی نظارت می کند.



صبا در تعقیب مدعیان قهرمانی و فولاد در تعقیب صبا



بر اساس اعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و فولاد خوزستان تیم های رده های چهارم و ششم جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال کشور را که قرار است عصر امروز پنجشنبه بیستم بهمن ماه در چارچوب دیداری از هفته بیست و پنجم مسابقات یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شود بهرام مهر پیشه از داور جوان لیگ برتر قضاوت می کند.



بهرام مهر پیشه داور جوان دیدار حساس تیم های صبای قم و فولاد خوزستان را حسن کامرانی فر کمک داور بین المللی کشوی که در جام جهانی 2010 نیز چند بازی مهم را قضاوت کرد، به عنوان کمک داور اول و بهرام کیانی به عنوان کمک داور دوم یاری می کنند، ضمن اینکه محمدرضا فغانی به عنوان داور چهارم علی خسروی از داوران سابق فوتبال کشورمان به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال تیم داوری این مسابقه حساس هفته بیست و پنجم را همراهی می کنند.



رویارویی صبا و فولاد در آخرین بازی هفته بیست و پنجم



صبای قم و فولاد خوزستان در حالی از ساعت 16 امروز چهارشنبه بیستم بهمن ماه در دیداری از هفته هشتم از دور برگشت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف یکدیگر می روند که در حال حاضر صبای قم با کسب 41 امتیاز در تعقیب بالانشینان جدول یعنی سپاهان اصفهان، استقلال و تراکتور سازی هم امتیاز با تیم نفت تهران در مکان چهارم و تیم فوتبال فولاد خوزستان با کسب 34 امتیاز در رده ششم جدول رده بندی لیگ برتر جای دارند.



شاگردان عبدالله ویسی نیز بعد از سه هفته ناکامی از هفته های بیست و یکم تا بیست و سوم، در بازی قبل خود مقابل تیم قعرنشین مس سرچشمه کرمان به پیروزی سه بر یک دست یافته‌اند تا در حال حاضر یکی از تیم های مدعی بالای جدول و بخت کسب عنوان قهرمانی و کسب سهمیه لیگ قهرمانان فوتبال آسیا باشند.



دیدار رفت صبای قم و فولاد خوزستان نیز در ورزشگاه یادگار امام قم در هفته هشتم از دور رفت لیگ یازدهم با برتری یک بر صفر صبا به پایان رسید و دو تیم در حالی دیدار برگشت را امروز برابر یکدیگر برگزار می‌کنند که عبدالله ویسی به عنوان یک مربی اهوازی هدایت صبای قم را مقابل همشهریان خود بر عهده دارد و جالب تر این است که مجید جلالی به عنوان یک مربی قمی هدایت اهوازی‌ها را عهده‌دار است.

