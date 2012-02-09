محمد نشید : با تهدید اسلحه مجبور به استعفا شدم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه های مالدیو، "محمد نشید"با حضور در مراسم یکصد مین سالگرد تأسیس حزب متبوعش(حزب دموکراسی مالدی) طی سخنانی گفت: با نشانه رفتن سلاحهای نیروی پلیس که مرا محاصره کرده بودند و خواستار استعفای من بودند مجبور به استعفا شدم.

وی در ادامه از تهدید به شلیک در صورت عدم استعفایش سخن گفت و ادامه داد: اگر مردم خواستار تغییر بودند این خواسته می بایست از راههای قانونی و دموکراتیک مطالبه می شد.

پس از پایان این مراسم نشید و هزاران طرفدارش به خیابان آمده و علیه دولت جدید محمد وحید شعار دادند.

از سوی دیگر تغییرات مالدیو با حمایت دو همسایه چین و هندوستان همراه شده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس خبری گفت: چین به عنوان یک همسایه دوست آرزوی صلح، ثبات و توسعه برای مالدیو دارد.

"لیو ویمین"در ادامه از اتخاذ تدابیر امنیتی پیرامون سفارتخانه، دفاتر نمایندگیها و اتباع چینی در مالدیو سخن گفت و افزود: به دنبال این نا آرامی ها تا کنون همه چینی ها در امنیت هستند و هیچ مورد خاصی گزارش نشده است.

همچنین "محمد وحید" رییس جمهور مالدیو پس از به قدرت رسیدن طی تماسی با "من موهان سینگ"، نخست وزیر هندوستان از تمایلش برای دیدار با وی و تعمیق روابط دو کشور سخن گفت.

"من موهان سینگ" نیز با ارسال نامه ای به "محمد وحید" اظهار داشت: از این فرصت استفاده می کنم تا تبریک های صمیمانه خود را به جنابعالی برای احراز پست ریاست جمهوری ابراز کنم.

وی در ادامه با اعلام حمایت کشورش از دولت جدید مالدیو ، در این نامه آورده است: هندوستان متعهد به همکاری با جنابعالی و دولت جدید مالدیو برای ارتقای سطح روابط دوجانبه برای منافع مشترک، امنیت و موفقیت دو کشور است.

هندوستان و مالدیو همواره رابطه متقابل دوستانه و راهبردی در زمینه های اقتصادی و نظامی داشته اند.

محمد وحید پس از رسیدن به قدرت با حضور در مقابل دوربینهای تلویزیون از تشکیل دولتی ائتلافی با حضور حزب محمد نشید ، حزب دموکراسی مالدیو سخن گفت.

وی در این زمینه اظهار داشت: تا پایان امروز همه نظرات و اسامی گروهها و احزاب آماده ائتلاف به دست من می رسد و برنامه ام را برای بررسی به مجلس ارسال می کنم. تا آن زمان دولت با حمایت گروههای مستقل به پیش می رود.

در پی سه هفته نا آرامی در مالدیو ، محمد وحید معاون رئیس جمهوری جایگزین محمد نشید رییس جمهور سابق مالدیو شد.

