به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده، سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در نشست خبری پیش از دیدار این تیم مقابل استقلال در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا که پیش از ظهر امروز پنجشنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: در بازی فردا هر تیمی پیروز شود تا قهرمانی آسیا پیش خواهد رفت. فوتبال ایران این توان را دارد که مسیر حضور تا فینال لیگ قهرمانان آسیا را بدون حاشیه و تا قهرمانی طی کند.

ابراهیم‌زاده خاطرنشان کرد: روز جمعه هر دو تیم ذوب آهن و استقلال به پیروزی فکر می‌کنند و مطئنا با این تفکر هواداران شاهد یک فوتبال زیبا و تماشایی خواهند بود که امیدوارم برنده آن تیم ذوب آهن باشد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن در خصوص شرایط تیم استقلال نیز گفت: استقلال در ابتدای فصل به عنوان یک تیم کهکشانی معرفی شد اما رفته رفته و با توجه به فشردگی بازی‌ها چند بازیکنش دچار آسیب دیدگی شدند تا شرایط این تیم متفاوت از ابتدای لیگ شود اما با این وجود استقلال همیشه یک تیم بزرگ است و مطمئنا تنها هدف این تیم نیز به مانند ذوب آهن قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیاست.

ابراهیم‌زاده همچنین شرایط تیم ذوب آهن را مطلوب خواند و گفت: پیش از آغاز مسابقات ما بازیکنانی مانند "هوار ملامحمد" و قاسم حدادی‌فر را در اختیار داشتیم اما الان نه تنها این بازیکنان را نداریم بلکه نتوانستیم در نیم فصل هم بازیکنی جذب کنیم.

وی از انگیزه‌های تیم ذوب آهن برای رسیدن به پیروزی یاد کرد و ادامه داد: ما تلاش خواهیم کرد که در این دیدار یک بازی متفاوت را از خود به نمایش بگذاریم. با توجه به اینکه هواداران زیادی به ورزشگاه می‌آیند انگیزه بازیکنان ما در مقابل هواداران استقلال بیشتر خواهد شد و با تمام وجود بازی خواهند کرد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان سیدمحمد حسینی را تنها غایب تیمش در دیدار با استقلال خواند و افزود: حسینی به دلیل مصدومیت در این دیدار حضور نخواهند داشت.

منصور ابراهیم‌زاده دیدار با استقلال را برای این تیم به یک فینال تشبیه و خاطرنشان کرد: لیگ قهرمانان انگیزه‌های مضاعفی را به تیم ما داده است و بازیکنان ذوب آهن برای این دیدار تغییر زیادی کرده‌اند. اگرچه ما در لیگ برتر نتایج خوبی کسب نکرده‌ایم اما برای این بازی انگیزه بسیاری داریم و تلاش می‌کنیم با ارائه یک فوتبال زیبا به دور بعد صعود کنیم.

سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان در پاسخ به این سئوال که "آیا از اینکه در مقابل استقلال قرار می‌گیرید ناراحت هستید؟"، گفت: دوست داشتم شرایطی به وجود می‌آمد که دو تیم ذوب آهن و استقلال در گروه‌های مختلف بودند و در مرحله پلی‌آف مقابل هم قرار نمی‌گرفتند.

وی تصریح کرد: حق فوتبال ما این نبود که ذوب آهن و استقلال در اولین بازی پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم بروند و یکی از سهمیه‌های ایران از رقابت‌ها حذف شود اما متاسفانه با مشکلاتی که در AFC برای ما پیش آمد مجبوریم مقابل هم قرار بگیریم و باید برای صعود یکی از ما از گردونه رقابت‌ها حذف شود. من تنها از این بابت ناراحت هستم که فوتبال ما یک سهمیه را از دست می‌دهد.

دیدار تیم‌های استقلال و ذوب آهن اصفهان در چارچوب مرحله نخست پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 17:15 فردا جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.