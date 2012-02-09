235 هزار سند از آثار شهدا و جانبازان گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالع زاری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بنیاد شهید در مرحله اول این طرح از سال 84 اقدام به گردآوری، ساماندهی و دیجیتالی کردن و انجام ترتیبات لازم برای حفظ و نگهداری این آثار برای انتقال به نسل های آینده را به انجام رسانده است.



وی اظهارداشت: به طوری که تا به حال کار گرد آوری آثار پنج هزا رو 500 ایثارگر شامل شهدا و جانبازان 70 درصد به بالا و کلیه آزادگان به پایان رسیده است و برای این تعداد ایثارگر به شکل فیزیکی و دیجیتالی تعداد 235 هزار سند تشکیل شده است.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران گلستان اظهار داشت: پس از پایان طرح جامع مستندسازی و گردآوری ،ساماندهی، دیجیتالی کردن، تشکیل اطلاعات اسنادی و همچنین فراهم کردن امکانات لازم برای حفظ و نگهداری از آنها مرحله دوم این طرح است که با هدف گردآوری اسناد شفاهی ایثارگران انجام می شود.

وی به مرحله دوم این طرح با تمرکز بر روی اسناد شفاهی ایثارگران تاکید کرد و افزود: در طرح اولیه گردآوری آثار و اسناد ایثارگردان تمرکز بر روی سرگذشت پژوهی ایثارگران بود اما در مرحله دوم این طرح تمرکز به انجام مصاحبه های فعال در خصوص شهدا با هدف جمع آوری و متمرکز کردن آثار شفاهی شهدا و ایثارگران است.

طالع زاری یاداورشد: مقدمات انجام این طرح در اصفهان با تشکیل کارگاهی سراسری برای فعالین این بخش صورت گرفت و در آن تلاش شد تا مدیران مورد نظر علاوه بر آشنایی با مبانی تاریخ شفاهی با روش مصاحبه فعال نیز آشنا شوند، تا آمادگی لازم برای مدیریت این پروژه کسب شود.