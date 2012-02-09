24 راهدارخانه گلستان برای اسکان آسیب دیدگان برف مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: حدود 300 نفر از محاصره شدگان برف و کولاک اخیر گلستان با تلاش شبانه روزی و مستمر اکیپ ها و عوامل راهداری استان نجات یافتند و اسکان پیدا کردند.

وی اظهار داشت: بیش از 450 نیروی امدادی و راهداری این اداره کل با استفاده از 250 ماشین آلات سبک و سنگین و با حضور مستمر و بی وقفه در سطح محورهای ارتباطی استان برای بازگشایی راه ها و تامین امنیت جانی در راه ماندگان طی چند روز گذشته تلاش کردند.

وی ادامه داد: دو دستگاه نفربر ارتش و بیش از 50 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین پیمانکاران بخش خصوصی از امکانات دیگری بوده که نیروها و عوامل راهداری استان طی این مدت از آنها استفاده کردند.

شورابی همچنین از تلاش و توان نیروهای امدادی ، هلال احمر، سپاه پاسداران،ارتش و و ستاد مدیریت بحران استان برای بازگشایی راه ها و اسکان درراه ماندگان قدردانی کرد .

وی افزود: تمام تلاش شبانه روزی اداره کل و نیروهای راهداری استان این است که هیچ راهی مسدود نشود و فردی در راه نماند.

مدیرکل راه وشهرسازی گلستان در پایان از هم استانیها خواست که حتی المقدور از مسافرت غیرضروری در این ایام خودداری کرده و در صورت ضرورت، ضمن معاینه فنی خودرو، وسایل ایمنی از قبیل زنجیرچرخ و جعبه کمک های اولیه را به همراه داشته باشند.

شورابی گفت: تلفن گویای 141 و 5-2223131-0171 مدیریت اطلاعات راه های استان گلستان در هر ساعت از شبانه روز آماده اعلام وضعیت راه ها به رانندگان است.