انقلاب چرخ توسعه و پیشرفت کشور را شتاب داد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ذاکر اصفهانی صبح پنج شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه دهه فجر و نمایشگاه ملی اشتغال و توسعه کارآفرینی افزود: خدمات و برکاتی که کشور و ملت از انقلاب بهره مند شده اند با قبل از انقلاب غیرقابل مقایسه است .

وی اظهارداشت: امروز کشور به جمعیت زیاد نیروی انسانی کارآزموده مواجه شده است و بخش خصوصی نیز به دنبال استفاده از نیروهای خلاق و ماهر و شناسایی آن هاست.

استاندار اصفهان با اشاره به رشد بالای مراکز دانشگاهی در بعد از انقلاب گفت: دانشگاه ها باید در خدمت حاکمیت و مردم باشند و خوشبختانه در این راستا ارتباط خوبی با صنایع ایجاد شده است.

اصفهان 100 واحد آموزش عالی دارد

وی ادامه داد: هم اکنون در استان اصفهان 100 واحد آموزش عالی وجود دارد که با مراکز علمی و تحقیقاتی و بخش صنعت در ارتباط هستند.

استاندار اصفهان تصریح کرد: انقلاب اسلامی بر پایه بازگشت به ذخیره های فرهنگی خویش شکل گرفت و امروز بعد از 33 سال شاهد دستاوردهای آن در عرصه های مختلف هستیم.

ذاکر اصفهانی با بیان اینکه قبل از انقلاب تعداد دانشگاه های این استان از تعداد انگشتان دست کمتر بود، اضافه کرد: امروز در این استان دانشگاه های مختلف اصفهان مشغول به فعالیت هستند.

اصفهان زیرساخت‌های مناسبی در حوزه‌های علمی و فناوری دارد

استاندار اصفهان اظهار داشت: در استان اصفهان زیرساخت های مناسبی در حوزه های علمی و فناوری وجود دارد که باید کمال بهره را از آن ها برد و استانداری اصفهان نیز در این زمینه ارتباط خوبی با دانشجویان و دانشگاهیان برقرار کرده و برای تصمیمات کلان خود از این گروه استفاده می کند.

فقدان برنامه استراتژیک در عرصه صنعت از نقاط ضعف استان است

استاندار اصفهان با اعلام اینکه سند اشتغال استان در حال تدوین است، خاطر نشان کرد: اساتید دانشگاه می توانند ما را در این طرح یاری دهند .

وی فقدان برنامه مدون استراتژیک در عرصه صنعت و دیگر حوزه ها را از جمله ضعف های این استان دانست و تصریح کرد: تمام دستگاه های اجرایی استان در شورای برنامه ریزی موظف اند اسناد بالادستی خود را ارائه دهند.