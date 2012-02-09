به گزارش خبرنگار مهر در آمل، محمد جواد محمدی زاده پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه هم اندیشی مدیران صنایع، بنگاههای اقتصادی و اتاق بازرگانی در محل شهرک صنعتی آمل گفت: محیط زیست هم اکنون 53 طرح بزرگ تولیدی صنعتی و عمرانی مازندران را در حال بررسی و تحقیقات میدانی دارد.

وی افزود: نیازی نیست طرح های کوچک برای بررسی زیست محیطی به تهران ارسال شود و مازندران در این خصوص می تواند اظهارنظر و مجوزهای مربوطه را صادر کند.

رئیس سازمان محیط زیست کشور با اشاره به اینکه این سازمان مجوزهای مربوطه در خصوص احداث پالایشگاه مازندران را از دو سال گذشته صادر کرده است، افزود: محیط زیست در قبال پروژه هایی که مصوبه دولت را دارند در راستای اجرایی شدن این طرح ها نهایت همکاری را دارد.

محمدی زاده با تاکید بر اینکه هیچ پروژه ای در مازندران مشکل زیست محیطی ندارد، افزود: محیط زیست در قبال طرح هایی که مشکلاتی را برای محیط زیست نداشته باشد نهایت همکاری را خواهند داشت.

وی تصریح کرد: در ارائه طرح ها باید مطالعات و طرح های پژوهشی مناسبی در خصوص مسائل زیست محیطی انجام شود.

رئیس سازمان محیط زیست مدیریت در بهره برداری از دریا را ضروری خواند و اجرای طرح پرورش ماهی در قفس را با حفظ شرایط زیست محیطی در مازندران قابل تحسین دانست.