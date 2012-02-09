مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ملت ایران هر سال در روز 22 بهمن با آرمانهای امام راحل(ع) و میثاق دوباره با رهبرمعظم انقلاب اسلامی تجدید پیمان می کنند گفت: 22 بهمن امسال همزمان با پیروزی ملتهای مظلوم و دربند و همچنین بیداری اسلامی است که در نوع خود قابل تامل است.

وی افزود: راهپیمایی 22 بهمن امسال در حالی برگزار می شود که دستیابی ایران به قله های پیشرفت علمی و فن آوری و همچنین پرتاب ماهواره های پیشرفته به فضا و موفقیت در انرژی هسته ای با توجه به تهدیدات غرب و اسکبار جهانی را به همراه داشته است.

استاندار تهران با رهنمودهای مقام معظم رهبری گفت: انشا الله در 33 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شاهد موج عظیمی از ایرانیان عاشق، ولایتمدار، بصیر و قدرتمند خواهیم بود.

مرتضی تمدن از بسیج تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات مناسب به راهپیمایان روز 22 بهمن خبر داد و افزود: البته اطلاعیه های پوشالی و تبلیغات مضحکی هم از سوی رسانه های غربی برای تحت تاثیر قراردادن این روز باشکوه شده که مانند تیر انداختن بر ماه است. 33 سال است که مستکبرین در روز 22 بهمن مشت می خورند و هر سال هم این مشت محکم تر می شود.