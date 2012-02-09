به گزارش خبرنگار مهر، محمد صلصالی، بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در آستانه دیدار برابر استقلال تهران اظهار داشت: درست است که شرایط ما در لیگ برتر خوب نیست اما این موضوع روی عملکرد ما در لیگ قهرمانان آسیا تاثیری نخواهد داشت. برای ما این رقابت‎ها متفاوت است و آماده هستیم تا یک بازی منطقی و تماشاگرپسند را ارائه دهیم.

وی ادامه داد: هدف ما صعود به مرحله دوم پلی‎آف لیگ قهرمانان آسیاست و خیلی به این موضوع اهمیت نمی‎دهیم که به عنوان میهمان بازی می‎کنیم یا میزبان؛ ذوب آهن در لیگ برتر که جایگاه مناسبی ندارد و از جام حذفی هم حذف شد. بنابراین باید تلاش کنیم تا در لیگ قهرمانان آسیا مانند دوره‎های گذشته موفق باشیم.

امیرآبادی، بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران نیز این تیم را تیمی پرمهره عنوان کرد و یادآور شد: البته در حال حاضر چند بازیکن مصدوم داریم. من فکر می‌کنم آنقدر استقلال را کهکشانی نام بردند که بالاخره چشم خوردیم!

وی در مورد دیدار برابر ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا گفت: بازیکنان ذوب آهن چند سالی است کنار هم بازی می‎کنند و کاملا به حرکات یکدیگر شناخت دارند اما ما تلاش می‎کنیم با پیروزی در این دیدار به دور بعد صعود کنیم.

امیرآبادی ضمن ابراز گلایه از هواداران استقلال تصریح کرد: از دست هواداران ناراحت هستم. ما پس از چهار پیروزی متوالی بر اثر یک اتفاق نتیجه دیدار دربی را واگذار کردیم اما نمی‎دانم چرا بعد از این شکست هواداران با ما قهر کرده‌اند؟ درحالی که استقلال در بازی فردا به حمایت آنها نیاز داریم.

بازیکن تیم فوتبال استقلال تهران در پایان اظهارداشت: با حمایت هواداران به تیم ذوب آهن غلبه می‎کنیم و می‎خواهیم در دور بعد تیم الاتفاق را شکست دهیم.

دیدار تیم‌های استقلال و ذوب آهن اصفهان در چارچوب مرحله نخست پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 17:15 فردا جمعه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.