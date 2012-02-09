ولایت فقیه راهگشای پیشرفت و توسعه جوامع اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مردم ما بار دیگر در سی و سومین سالگرد انقلاب، از عمق روح و جان، با امام راحل عظیم‌الشأن و رهبری عزیز پیمان می‌بندند تا با قدرشناسی از میراث تاریخی و سعاد‌ت بخش آن بزرگواران، از رکن رکین ولایت فقیه همچون عمود خیمه جمهوری اسلامی تا حد جانفشانی صیانت کنند.

وی اظهار داشت: 22 بهمن روز بنای نظامی با تفکر انقلابی بر مبنای دین و ارزش‌های الهی است و 33 سال حیات پربرکت نظام مقدس جمهوری اسلامی، اثبات این واقعیت است.

نیکزاد همچنین عنوان کرد: پیروزی انقلاب، شکل‌گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستیابی به عزت و شرف و استقلال و آزادی ملت، مدیون خون پاک شهیدان معظم و صبر و استقامت تحسین‌ برانگیز خانواده‌های گرانقدر آن عزیزان است.

استاندار بیان کرد: ملت مسلمان ایران تکریم و قدرشناسی هر چه بیشتر از این خانواده‌های سرافراز را وظیفه خود و همه مسئولین می داند و بی‌وقفه در راه تحقق آرمان‌های اسلام و انقلاب تلاش می کند.

نیکزاد اضافه کرد: بهترین راه حقیقی قدردانی از شهیدان گلگون‌ کفن میهن اسلامی، انزجار از دشمنان نظام در راهپیمایی 22 بهمن است.

وی تصریح کرد: ملت بزرگ ایران اسلامی و تبع آن مردم شهید پرور و ولایت مدار کهگیلویه و بویراحمد بیش از پیش با بصیرت، آگاهی، شور و شعور سیاسی خود در راهپیمایی بزرگ یوم‌الله 22 بهمن مشارکت گسترده خواهند داشت و حماسه‌ای دیگر می‌آفرینند.

استاندار در پایان گفت:مردم ما در این روز با اسلام، انقلاب، خون شهیدان، بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی‌(ره) و ولی امر مسلمین جهان مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، میثاقی تازه خواهند بست و جهانیان را به حیرت می‌اندازند.