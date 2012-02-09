سامانه پیامکی بخشداری قرچک راه اندازی شد

حبیب الله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این سامانه با هدف خدمات رسانی و ارتباط دو سویه، با شماره 30007648 و در راستای تسهیل امر اطلاع رسانی و ارتباط مسئولان و شهروندان قرچک راه اندازی شد.

وی افزود: سامانه پیام کوتاه بخش قرچک برای نخستین بار راه اندازی شده و ضمن ارسال پیامک به مناسبتهای مختلف فرهنگی و مذهبی خواهد توانست نظرات و پیشنهادات مختلف شهروندان و نیز اطلاعات و اخبار مورد نظر را مبادله کند.

این مسئول همچنین خواستار راه اندازی این سامانه را بسیار مفید دانسته وخواستار اجرا شدن آن در تمام دستگاههای اجرایی بخش شد تا بتواند بهره وری نیروها را تا حد بسیار زیادی بالا برد.

وی بیان کرد: این سامانه پیامک به منظور دریافت هرگونه اخبار، پیشنهاد و انتقاد مردم در خصوص انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بخشدار قرچک افزود: مردم قرچک می‌توانند پیشنهادها و انتقادات خود را به شماره 30007648 ارسال کنند تا از طریق کمیته ستاد انتخابات بخش قرچک مورد پیگیری قرار گیرد.

وی یادآور شد: افزایش مشارکت مردم در برگزاری انتخابات، نظارت بهتر بر روند اجرای انتخابات و عملکرد نامزدهای انتخاباتی و دریافت گزارش مردمی از اهداف راه‌اندازی این سامانه است.