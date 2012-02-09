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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

افضلی:

اعتبارات عمرانی جذب نشده، صرف ساخت پارک موزه دفاع مقدس می شود

اعتبارات عمرانی جذب نشده، صرف ساخت پارک موزه دفاع مقدس می شود

کرج - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار البرز پس از تعیین زمین پارک موزه دفاع مقدس و تحویل آن به اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، تصریح کرد: بودجه های عمرانی جذب نشده ادارات، صرف ساخت و راه اندازی پارک موزه دفاع مقدس می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی در حاشیه جلسه تحویل زمین پارک موزه دفاع مقدس استان البرز در کرج گفت: چنانچه ادارات کل استان نتوانند بودجه های عمرانی سالیانه خود را جذب کنند، بودجه عمرانی آنان به منظور ساخت و راه اندازی پارک موزه دفاع مقدس هزینه خواهد شد.

وی با ذکر اهمیت حفظ یاد، خاطره، آثار و ارزشهای هشت سال دفاع مقدس گفت: دستور واگذاری زمین پارک موزه در جلسه ای توسط استاندار صادر و در این جلسه واگذاری آن انجام شد.

افضلی افزود: استانداری آمادگی دارد همه گونه تسهیلات، اعتبارات و امکانات را با بهره گیری از ظرفیت های استان برای احداث پارک موزه در اختیار بگذارد.
 
وی با تاکید بر ضرورت حفظ آثار دفاع مقدس استان گفت: همه دستگاه های اجرایی استان به خصوص شهرداری ها موظف خواهند شد تا نسبت به نگهداری و حفظ اماکن و آثار دوران دفاع مقدس کوشا باشند.
کد مطلب 1530085

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