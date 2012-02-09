اعتبارات عمرانی جذب نشده، صرف ساخت پارک موزه دفاع مقدس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد افضلی در حاشیه جلسه تحویل زمین پارک موزه دفاع مقدس استان البرز در کرج گفت: چنانچه ادارات کل استان نتوانند بودجه های عمرانی سالیانه خود را جذب کنند، بودجه عمرانی آنان به منظور ساخت و راه اندازی پارک موزه دفاع مقدس هزینه خواهد شد.



وی با ذکر اهمیت حفظ یاد، خاطره، آثار و ارزشهای هشت سال دفاع مقدس گفت: دستور واگذاری زمین پارک موزه در جلسه ای توسط استاندار صادر و در این جلسه واگذاری آن انجام شد.

افضلی افزود: استانداری آمادگی دارد همه گونه تسهیلات، اعتبارات و امکانات را با بهره گیری از ظرفیت های استان برای احداث پارک موزه در اختیار بگذارد.



وی با تاکید بر ضرورت حفظ آثار دفاع مقدس استان گفت: همه دستگاه های اجرایی استان به خصوص شهرداری ها موظف خواهند شد تا نسبت به نگهداری و حفظ اماکن و آثار دوران دفاع مقدس کوشا باشند.