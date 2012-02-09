"آزمایشگاه" به لحاظ سلامت اخلاق فیلم خوبی است

محمد احمدی تهیه کننده "آزمایشگاه" در ارتباط با واکنش های مخاطبین درباره این فیلم به خبرنگار مهر گفت:این فیلم بر خلاف آثار دیگر این دوره از جشنواره موضوع ملتهبی ندارد . "آزمایشگاه" یک قصه رمانتیک را به صورت کمدی برای مخاطب تعریف می کند.

وی افزود: در بیشتر نمایشهای مردمی این فیلم در سی امین جشنواره فجر حضور داشتم و عمدتا مخاطبین فیلم را دوست داشتند. البته "آزمایشگاه" شیوه ساختاری را دنبال می کند که زیاد در سینمای ایران مرسون نیست. در ابتدای فیلم شاید مخاطب به دلیل نوع ریتمی که دارد سخت با آن ارتباط برقرار کند. اما وقتی جلوتر می رود این اتفاق می افتد.

احمدی ادامه داد:ما برای نمایش "آزمایشگاه" در سینماهای مردمی سانسهای خوبی در اختیار نداشتیم. اما استقبال به نسبت خوب و برای من راضی کننده بود. در جلسه مطبوعاتی این فیلم نیز در سالن برج میلاد بیشتری افرادی حضور داشتند که فیلم را دوست داشتند. حس می کنم با وجود نوع ساختاری که دارد اما با مخاطب عام هم ارتباط برقرار می کند.

وی در ادامه بیان کرد: مخاطب کمی با ضرباهنگ و نوع دیالوگ گویی این فیلم در ابتدا سخت کنار می آید. اما به هر حال باید نوع دیگری از سینما را هم به تصویر کشید که از جریان این روزها کمی فاصله دارد. اما به هر حال "آزمایشگاه" فیلم سالمی است. قصه ای را روایت می کند که برخی حتما آن را تجربه کرده اند.فکر می کنم این فیلم به لحاظ سلامت اخلاق برای مخاطب اثر مناسبی باشد.

این تهیه کننده درباره دیگر آثار این دوره از جشنواره گفت: من متاسفانه به دلیل اینکه درگیر نمایش های مردمی "آزمایشگاه" بودم تا کنون هیچ فیلمی را ندیدم. اما با توجه به اتمام این نمایشها فکر می کنم در چند روز باقی مانده دیگر اثار را ببینم.

وی تاکید کرد: در "آزمایشگاه" موسیقی طراحی صحنه و لباسف تدیون و حتی بازیها در خدمت فیلم است. به همین دلیل فکر میکنم همه چیز درست در جای خود قرار دارند. شاید برخی با کلیت فیلم ارتباط برقرا نکنند این همه به موضوع عادت نداشتن مخاطب به دیدن اینگونه اثار برمی گردد.

احمدی درباره اکران عمومی "آزمایشگاه" گفت:تلاش می کنیم اینفیلم سال آینده در شرایط مطلوبی اکران عمومی شود. زیرا پتانسیل خوبی برای نمایش عمومی دارد.

در این فیلم به کارگردانی حمید امجد که روز 19 بهمن ماه در برج میلاد به روی پرده رفت باران کوثری، افشین هاشمی، رامبد جوان، رضا کیانیان و... بازی می کنند.