تشکیل تیمهای تحقیقاتی در سواحل خزر/ شناسایی مناطق پرخطر

دکتر وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر، جریانهای شکافنده را جریانهایی دانست که از ساحل به سوی دریا حرکت می کنند و افزود: حرکت این جریان از داخل منطقه خیزاب ساحلی (surf zone) آغاز می شود و تا خارج از خط شکست موج ادامه می یابد.

رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی اظهار داشت: در این جریانها آب حمل شده به سوی ساحل توسط امواج به سمت دریا باز گردانده می شود. این جریانها بسته به شیب ساحل و فعالیت موج، عامل اصلی زهکشی آب به سوی دریا و مرگ و میر انسانها می شود.



وی از تشکیل تیم تحقیقاتی برای شناسایی مناطق پرخطر جریانهای شکافنده خبر داد و در این باره توضیح داد: برای این منظور با استفاده از فناوری GPS، دستگاه "جریان سنج" طراحی و تولید و با رها سازی آن در دریا اقدام به اندازه گیری سرعت جریانهای شکافنده با دقت بالا کردیم.



چگینی ادامه داد: بر اساس داده هایی که از این دستگاه به دست آمده و اندازه گیری امواج جریانهای شکافنده، جریانهای شکافنده در دریای خزر مدل سازی شد.



رئیس موسسه ملی اقیانوس شناسی با بیان اینکه در فاز اول این تحقیقات، جریانهای شکافنده موجود در سواحل غربی خزر در استان گیلان انجام شد، ادامه داد: در حال حاضر بررسی جریانهای شکافنده در مازندران در دستور کار قرار گرفته است.



چگینی تاکید کرد: تا پایان سال 91 گزارش و نقشه کامل پهنه بندی مناطق پرخطر دریای خزر ارائه می شود.