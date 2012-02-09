به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف و پایگاه اینترنتی ساکرنت، اعلام خبر استعفای "فابیو کاپلو"، سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال انگلیس پس از پایان مذاکرات میان "دیوید برنشتاین"، رئیس و "الکس هورن"، مدیر داخلی اتحادیه فوتبال انگلیس در ورزشگاه ومبلی به تیتر اول رسانههای بریتانیا تبدیل شد.
رسانههای انگلیسی گزارش دادند که استعفای سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال انگلیس تنها پس از انتقاد اخیر فابیو کاپلو از اتحادیه فوتبال برتانیا به خاطر بازپس گیری بازوبند کاپیتانی از "جان تری" صورت میگیرد که وی در بازی چلسی مقابل کوئینز پارک رنجرز به "آنتون فردیناند" مدافع حریف توهین کرد.
کاپلو 65 ساله موفقیتهای را برای تیم ملی فوتبال انگلیس به ارمغان آورده بود و استعفای نابهنگام وی رسانههای انگلیسی را شوکه کرده است.
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