به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتسال گیتیپسند اصفهان و فولاد ماهان در سالهای گذشته همواره از حساسیت بسیاری برخوردار بوده و با توجه به روابط بین مدیران باشگاه، بازیکنان و سرمربیان دو تیم، همچنین احتیاج مبرم گیتیپسند به 3 امتیاز این مسابقه در فصل جاری از حساسیت و اعتبار ویژهای برخوردار خواهد بود.
روابط بین فولاد ماهان و اختلاف برادران ریختهگران با طاهری
فولاد ماهان دو فصل پیش در حالی با علی طاهری، مدیرعامل خود به دومین قهرمانی خود در مسابقات لیگ برتر دست یافت که اتفاقات پس از آن قهرمانی باعث شد که طاهری با دلخوری از این باشگاه جدا شود و روابط او با باشگاه فولاد ماهان و برادران ریختهگران، مالکان متمول این باشگاه رو به سردی برود.
طاهری که از شرایط به وجود آمده اصلا راضی نبود، فصل گذشته و با وجود اینکه تنها چند هفته به آغاز مسابقات لیگ برتر باقی مانده بود، در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور با تیم گیتیپسند وارد عرصه شد و به دنبال رقابت با این تیم اصفهانی برآمد.
حواشی و درگیریها و از دست رفتن قهرمانی اصفهان
همین مسئله باعث شد که قهرمانی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور از دست تیمهای اصفهانی بیرون برود و به جای آن تیم شهید منصوری قرچک در پایان فصل مسابقات لیگ برتر، جام قهرمانی را بالای سر ببرد. به واقع شهید منصوری با استفاده از حواشی و کریخوانیهای دو تیم اصفهانی آرام آرام به صدر جدول رسید و تا پایان مسابقات لیگ برتر در صدر جدول ردهبندی باقی ماند.
شهید منصوری در فصل جاری نیز روند سال گذشته خود را طی کرد و در صدد تکرار عملکرد خود برآمد و اتفاقا با توجه به حاشیههایی که پیرامون تیمهای اصفهانی وجود داشت، به این هدف خود دست یافت و در حال حاضر با اختلاف 4 امتیازی نسبت به تیم دوم جدول ردهبندی یعنی گیتیپسند در صدر جدول جا خوش کرده است.
فولاد ماهان و عملکرد ضعیف در مسابقات لیگ برتر
اما کار به اینجا ختم نشد؛ فولاد ماهان، تیم مدعی اصفهانی که در فصل جاری بیشترین تعداد بازیکنان ملیپوش تیمهای لیگ برتری را در جمع بازیکنان خود داشت، نتوانست عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و با گذشت هفتهها، این تیم اصفهانی روند نزولی را طی کرد و در حال حاضر با اختلاف 12 امتیازی نسبت به تیم صدرنشین، در جایگاه سوم جدول ردهبندی قرار دارد.
فولاد ماهان با باخت هفته گذشته خود مقابل میثاق تهران، سومین باخت فصل خود را کسب کرد تا نشان دهد در فصل جاری به چیزی به نام قهرمانی اصلا فکر نمیکند و تنها میخواهد در مسابقات باقیمانده به مقابله با تیم های دیگر بپردازد!
افضلی و جایگاهی دور از شان ماهان است
اگرچه تیم اصفهانی در فصل جاری فراز و نشیب بسیاری داشت اما همه میدانند که با توجه به مهرههای کلیدی فولاد ماهان، جایگاه سومی اصلا در شان این تیم نبود و وضعیت این تیم در پایان فصل میتواند با ابتدای آن تفاوتهای بسیاری داشته باشد.
اگرچه ماهانیها در ابتدای فصل برای رسیدن به قهرمانی وارد مسابقات شدند اما مسابقات این تیم در هر دو نیمفصل نشانی از یک مدعی قهرمانی نداشته و وضعیت این تیم در حال حاضر به گونهای است که باید مواظب باشد که جایگاه سوم جدول ردهبندی از دستش نرود.
گیتیپسند و دورانی که هوشیاری نیاز دارد
اما گیتیپسند هم نتوانست مطلوب هواداران و مدیران خود عمل کند و در حالیکه هفتهها صدرنشین لیگ برتر بود، به دلیل نتایجی که ناشی از اتفاقات بسیاری بود، صدر جدول را از دست داد تا در حال حاضر برای افت منصوری و شکست این تیم لحظهشماری کند.
گیتیپسند که در ابتدای مسابقات و با سر و صدای زیادی در مسابقات لیگ برتر قدم گذاشت، ستارههای تیم ملی را یکی یکی جذب کرد تا پیش از آغاز مسابقات لیگ برتر همه روی قهرمانی این تیم شرط ببندند و این تیم را در کنار ماهان، مدعی بلامانع لیگ بدانند.
4 امتیاز اختلاف؛ فاصله اصفهان تا قهرمانی
هفتهها گذشت و در دوران پرحاشیه تیمهای اصفهانی، شهیدمنصوری به صدر جدول ردهبندی رسید و در حال حاضر با 4 امتیاز اختلاف نسبت به گیتیپسند، صدر جدول را ازآن خود کرده و در صدر جدول میتازد.
با این حال رقابتها آنجا حساس میشود که شاگردان علی افضل میتوانند با پیروزی مقابل فولاد ماهان و به امید شکست منصوری مقابل حفاری اهواز، دوباره به صدر جدول نزدیک شوند و اختلاف امتیازی خود را به یک امتیاز برسانند.
فیروزصفه همچنان میتازد
از سوی دیگر، فیروزصفه تیم سوم اصفهان پس از نتایج خوبش در نیمفصل دوم، روز جمعه به مصاف گسترش فولاد میرود و برای کسب امتیاز این مسابقه کار سختی در پیش دارد.
اگرچه فیروزصفه با پیروزی در این مسابقه تغییر چندانی در جایگاه خود در جدول رده بندی احساس نخواهد کرد اما میتواند با کسب 3 امتیاز بازی، به نوعی امید خود را به رسیدن به جایگاه بالای جدول افزایش دهد.
برنامه کامل هفته بیست ودوم به شرح زیر است:
فولادماهان اصفهان - گیتیپسند اصفهان (پیروزی-اصفهان)
شهرداری ساوه - میثاق تهران (فجر-ساوه)
راه ساری - پرسپولیس تهران (سید رسول حسینی-ساری)
گسترشفولاد تبریز - فیروزصفه اصفهان (شهید پور شریفی-تبریز)
شرکت ملی حفاری ایران - شهیدمنصوری قرچک (نفت- اهواز)
لبنیات ارژن شیراز - صبای قم (شهید ابوالفتحی-شیراز)
دبیری تبریز - فرشآرا مشهد (علوم پزشکی- تبریز)
تمام دیدارها ساعت 16 خواهد بود.
جدول لیگ برتر فوتسال:
1- شهید منصوری قرچک 56 امتیاز
2- گیتیپسند اصفهان 52
3- فولادماهان اصفهان 44
4- حفاریاهواز 37
5- صبای قم 36
6- گسترشفولاد تبریز 36
7- فیروزصفه اصفهان 28
8- پرسپولیس تهران 26
9- فرش آرا مشهد 25
10- ارژن شیراز 22
11- شهرداری ساوه 19
12- میثاق تهران 19
13- راه ساری 12
14- دبیری تبریز
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