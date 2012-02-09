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۲۰ بهمن ۱۳۹۰، ۱۷:۱۲

جبهه متحداصولگرایان کرمانشاه از مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد

جبهه متحداصولگرایان کرمانشاه از مردم برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت کرد

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: جبهه متحد اصولگرایان استان کرمانشاه در بیانیه ای از آحاد مردم انقلابی استان کرمانشاه دعوت کرده اند که در راهپیمایی 22 بهمن ماه حضور پرشوری داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه متحد اصولگرایان کرمانشاه از مردم برای حضور در راهپیمایی 22 بهمن در بیانیه دعوت به عمل آورده است.

جبهه متحد اصولگرایان در این بیانیه آورده است: امروز پس از گذشت 33 سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی‌، با وجود همه دشمنی‌های داخلی و خارجی‌، ریزش‌ها و آفت‌ها، همگان نه تنها شاهد پویش و تلاش ملت در سیر اهداف متعالی انقلاب هستند، بلکه بازتولید گفتمان انقلاب اسلامی در خیزش عظیم اسلامی منطقه حقیقتی انکارنا‌پذیر است.

در ادامه این بیانیه می‌افزاید: مردم ایران در حالی برای برپایی مراسم سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خود و شرکت در راهپیمایی 22 بهمن آماده می‌شوند که امسال شیرینی پیروزی "اسلام اصولگراى معتدل و عقلانى" را بر "اسلام تکفیرى و لائیک" با مردم مسلمان مصر، تونس، لیبی و یمن شریکند و امیدوارند به زودی مردم مسلمان بحرین و در آینده نزدیک سایر ملت‌های تحت ستم را نیز شادکام از حلاوت غلبه "بیداری اسلامی" ببینند.

در ادامه این بیانیه آمده است‌: جبهه متحد اصولگرایان استان کرمانشاه ضمن تبریک سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی‌ و تقارن آن با عید ولادت با سعادت پیامبر مهر و رحمت‌ (ص) و امام جعفر صادق‌ (ع) به محضر حضرت ولی‌عصر ‌(عج)، رهبر عظیم‌الشان انقلاب و آحاد ‌ملت بزرگ ایران و نیز ‌‌تجدید عهد و میثاق با آرمان‌های والای امام راحل ‌در سایه رهبری‌های داهیانه ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و شهدای تاریخ انقلاب، همه اقشار ملت بصیر ایران اسلامی را به حضوری دشمن‌شکن و تاریخی در مراسم گرامیداشت روز ۲۲ بهمن ماه می کند.

کد مطلب 1530106

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